Zakladateľ kryptoburzy FTX Sam Bankman-Fried je vinný, rozhodla porota

New York 3. novembra (TASR) - Zakladateľa kryptomenovej burzy FTX Sama Bankmana-Frieda uznala vo štvrtok porota súdu v New Yorku za vinného vo všetkých siedmich bodoch obžaloby z podvodu, sprenevery a zločineckého sprisahania. TASR informuje na základe správy agentúr AFP, AP a DPA.



Porota federálneho súdu na Manhattane dospela k rozhodnutiu po piatich týždňoch procesu a Bankman-Fried teraz môže čeliť až 110 rokom za mrežami.



Bankman-Fried si rozsudok vypočul s rukami zopätými pred sebou a po prečítaní verdiktu si sadol so sklonenou hlavou, píše AP. Sudca stanovil dátum rozhodnutia o výške trestu na 28. marca budúceho roka.



Pred súdom v New Yorku čelil zakladateľ kryptoburzy obvineniu, že bez vedomia zákazníkov FTX presmeroval ich finančné prostriedky s cieľom financovať svoj hedžový fond Alameda Research. Samotný Bankman-Fried obvinenia odmietal.



Kryptoburza FTX fungovala od roku 2019. V novembri 2022 požiadala v USA o ochranu pred veriteľmi. Bankmana-Frieda zatkli vlani v decembri na Bahamách, kde mala spoločnosť FTX svoje sídlo.