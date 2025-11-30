< sekcia Zahraničie
Zakladateľ modernej americkej prózy M. Twain sa narodil pred 190 rokmi
Od roku 1998 udeľujú v USA Cenu Marka Twaina, určenú tým, ktorí prostredníctvom humoru pozitívne ovplyvňujú spoločnosť v Spojených štátoch.
Autor TASR
Florida/Bratislava 29. novembra (TASR) - Radí sa medzi zakladateľov modernej americkej prózy a bol aj iniciátorom tzv. regionálnej literatúry (Local Color School) v 19. storočí. Ako Mark Twain, čo bol jeho pseudonym, sa podpísal pod mnohé humorné a satirické poviedky a romány, najmä však pod Dobrodružstvá Toma Sawyera a Dobrodružstvá Huckleberryho Finna. Vo svojich prózach, ale aj novinových článkoch, podal satiricko-kritický pohľad na americkú spoločnosť, na jej malomeštiacke stereotypy. Od narodenia amerického spisovateľa a novinára, v ktorého dielach zastáva významné miesto aj najdlhšia rieka Severnej Ameriky Mississippi, uplynie v nedeľu 30. novembra 190 rokov.
Aj pseudonym Mark Twain, teda jedno z vysvetlení, súvisí s riekou Mississippi. Slovné spojenie „mark twain“ totiž používali mississippský lodivodi, keď hovorili o bezpečnej hĺbke vody na zakotvenie lode. Druhá verzia však hovorí o tom, že spojenie „mark twain“, znamenalo dve čiarky na lístku v bare, ktoré informovali o vypití dvoch poldecákov whisky. Tretia verzia sa týka vtedy legendárneho znalca Mississippi a lodivoda, ktorého spisovateľ v jednom zo svojich prvých novinárskych textov sparodoval, ale potom ako lodivod zomrel, prijal jeho meno ako pseudonym, čím sa mu chcel ospravedlniť.
Mark Twain, vlastným menom Samuel Langhorne Clemens, sa narodil 30. novembra 1835 v mestečku Florida v americkom štáte Missouri. Bolo to práve v roku, keď sa k Zemi priblížila Halleyho kométa. Vyrastal v mestečku Hannibal, v ďalšom „zapadákove“ na rieke Mississippi, ktorá sa stala „krstnou vodou“ jeho budúcich literárnych príbehov a historiek.
Mal iba 11 rokov, keď mu zomrel otec a on začal pracovať v tlačiarni. Neskôr prispieval krátkymi článkami do novín svojho brata- vydavateľa. V rokoch 1857 - 1861 pracoval na parníku na Mississippi. Získal licenciu lodivoda a ako hlavný kormidelník sa plavil na trase z St. Louis - New Orleans. Svoje príbehy z prostredia kormidelníkov na širokej lenivej rieke, skrývajúcej v mútnej vode mnohé nástrahy, opísal v knihe Život na Mississippi (1883).
Keď dopravu po rieke prerušila občianska vojna, zaoberal sa ťažbou striebra v Nevade a zároveň písal reportážne texty a poviedky. Jedna z poviedok s názvom Slávna skákajúca žaba z okresu Calaveras z roku 1865, mu priniesla úspech vo viacerých časopisoch a po rovnako úspešných reportážach z Havajských ostrovov sa stal natoľko známym, že absolvoval prvé prednáškové turné po Spojených štátoch amerických (USA). Na základe satiricko-humornej poviedky vznikol aj slovenský televízny film Žaba, ktorý nakrútil v roku 1988 režisér Karol Strážnický.
Počas reportážnej ceste po Európe sa spoznal so svojím budúcim švagrom Charlesom Langdonom. Do jeho sestry, ktorú mu Langdon ukázal na fotografii, sa zamiloval na prvý pohľad. Oženil sa s ňou v roku 1870, keď sa už etabloval ako úspešný spisovateľ a dosiahol finančnú nezávislosť.
V roku 1876 vydal slávny román Dobrodružstvá Toma Sawyera, príbeh o chlapcovi, ktorý bol sirotou a žil s tetou, bratancom a sesternicou. Tom spolu s Huckom Finnom a Joeom Harperom založil pirátsku bandu a jedného dňa sa malí „piráti“ stali svedkami vraždy, z ktorej bol obvinený nesprávny človek.
O päť rokov sa prezentoval ďalším známym románovým dielom Princ a žobrák (1881), ktoré sa odohráva v tudorovskom Anglicku a je príbehom o jednej zámene a jej dôsledkoch.
Ďalšie majstrovské dielo Dobrodružstvá Huckleberryho Finna vydal Twain v roku 1885. Román, ktorý rozpráva o putovaní bieleho chlapca a otroka utekajúceho pred bielymi prenasledovateľmi, sa považuje sa za prvú knihu, ktorá realisticky zobrazila otroctvo a rasizmus v americkej spoločnosti 19. storočia.
Pre neuhladené výrazové prostriedky verejná knižnica v Concorde v americkom štáte Massachusetts román zakázala hneď po jeho vydaní. Problematický prístup k Dobrodružstvám Huckleberryho Finna majú americké školy a knižnice dodnes, hlavnou prekážkou sú často používané expresívne rasistické prívlastky. Ernest Hemingway však o tomto románe povedal, že z neho vychádza celá moderná americká literatúra. Knihu, ktorá zasahuje svet dospelých i mládež, zaraďuje literárna veda do kategórie Veľký americký román.
V roku 1889 vyšla Twainovi ďalšia kniha Yankee z Connecticutu na dvore kráľa Artuša, ale aj napriek jej úspechu, sa spisovateľ ocitol v dlžobách v dôsledku zlej investície. Spolu s rodinou sa presťahoval do Európy, pretože život v USA bol pre neho v tom čase nákladný. Dlhy sa mu v roku 1898 podarilo splatiť aj vďaka prednáškovým cestám a v roku 1900 sa vrátil do Spojených štátov.
O dva roky neskôr mu zomrela manželka a posledné roky svojho strávil na cestách, pričom viackrát navštívil obľúbené Bermudy. Z tohto obdobia pochádza aj dielo Listy zo Zeme (1909), v ktorom sa prejavil ako kritik náboženstva.
Mark Twain zomrel vo veku 74 rokov 21. apríla 1910 v Reddingu v USA. Bolo to v čase, keď sa k Zemi opäť priblížila Halleyho kométa.
Od roku 1998 udeľujú v USA Cenu Marka Twaina, určenú tým, ktorí prostredníctvom humoru pozitívne ovplyvňujú spoločnosť v Spojených štátoch. K laureátom ocenenia patrí napríklad herečka Whoopi Goldbergová, ale aj jej hereckí kolegovia Eddie Murphy či Bill Murray.
