< sekcia Zahraničie
Zakladateľ organizácie Dignitas podstúpil asistovanú samovraždu
Organizácia Dignitas vo vyhlásení uviedla, že bude pokračovať vo svojej činnosti „v duchu svojho zakladateľa ako profesionálna a angažovaná medzinárodná organizácia“.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Ženeva 1. decembra (TASR) — Švajčiarsky právnik a novinár Ludwig A. Minelli, zakladateľ organizácie Dignitas poskytujúcej asistovanú samovraždu, zomrel v sobotu len niekoľko dní pred svojimi 93. narodeninami. Minelli sám podstúpil asistovanú samovraždu, oznámila v nedeľu organizácia Dignitas. Informovali o tom agentúry DPA a AFP.
Organizácia Dignitas vo vyhlásení uviedla, že bude pokračovať vo svojej činnosti „v duchu svojho zakladateľa ako profesionálna a angažovaná medzinárodná organizácia“.
Minelli sa narodil 5. Decembra 1932 v Zürichu. Dignitas založil v máji 1998. Organizácia vykonáva aj poradenskú činnosť v oblasti paliatívnej starostlivosti, navrhuje smernice týkajúce sa postupu zdravotnej starostlivosti a prevencie pokusov o samovraždu. Angažuje sa tiež v súdnych prípadoch a legislatívnych projektoch týkajúcich sa práva na smrť po celom svete.
Minelli zaznamenal viacero úspešných odvolaní u švajčiarskeho najvyššieho súdu a Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP). Najvýznamnejší bol rozsudok ESĽP z roku 2011, podľa ktorého majú ľudia právo na rozhodnutie o spôsobe a čase ukončenia svojho života.
Vo Švajčiarsku je aktívna eutanázia zakázaná, no asistovaná samovražda je podľa článku 115 švajčiarskeho trestného zákonníka legálna, ak osoba, ktorá inému pomáha zomrieť, nekoná zo „sebeckých“ motívov.
Na rozdiel od niektorých podobných organizácií vo Švajčiarsku, Dignitas, ktorá tvrdí, že má viac ako 10.000 členov, ponúka svoje služby aj ľuďom žijúcim mimo krajiny.
Organizácia tvrdí, že od svojho založenia do konca roka 2019 pomohla spáchať samovraždu 3027 ľuďom. Zároveň odhaduje, že počas rovnakého obdobia pomohla odradiť 30.000 - 40.000 ľudí od želania predčasne ukončiť ich život smrti.
Organizácia Dignitas vo vyhlásení uviedla, že bude pokračovať vo svojej činnosti „v duchu svojho zakladateľa ako profesionálna a angažovaná medzinárodná organizácia“.
Minelli sa narodil 5. Decembra 1932 v Zürichu. Dignitas založil v máji 1998. Organizácia vykonáva aj poradenskú činnosť v oblasti paliatívnej starostlivosti, navrhuje smernice týkajúce sa postupu zdravotnej starostlivosti a prevencie pokusov o samovraždu. Angažuje sa tiež v súdnych prípadoch a legislatívnych projektoch týkajúcich sa práva na smrť po celom svete.
Minelli zaznamenal viacero úspešných odvolaní u švajčiarskeho najvyššieho súdu a Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP). Najvýznamnejší bol rozsudok ESĽP z roku 2011, podľa ktorého majú ľudia právo na rozhodnutie o spôsobe a čase ukončenia svojho života.
Vo Švajčiarsku je aktívna eutanázia zakázaná, no asistovaná samovražda je podľa článku 115 švajčiarskeho trestného zákonníka legálna, ak osoba, ktorá inému pomáha zomrieť, nekoná zo „sebeckých“ motívov.
Na rozdiel od niektorých podobných organizácií vo Švajčiarsku, Dignitas, ktorá tvrdí, že má viac ako 10.000 členov, ponúka svoje služby aj ľuďom žijúcim mimo krajiny.
Organizácia tvrdí, že od svojho založenia do konca roka 2019 pomohla spáchať samovraždu 3027 ľuďom. Zároveň odhaduje, že počas rovnakého obdobia pomohla odradiť 30.000 - 40.000 ľudí od želania predčasne ukončiť ich život smrti.