Zakladateľ platformy na predaj drog zmizol pred vydaním do Izraela

Kyjev 16. augusta (TASR) - Ukrajinská polícia potvrdila informáciu o úteku zakladateľa najväčšej medzinárodnej siete distribúcie drog na internete. Ako uviedla agentúra Ukrinform, k úteku Amosa Dov Silvera došlo v piatok na letisku v Kyjeve, odkiaľ mal byť tento občan Izraela a USA deportovaný do Izraela.



Ako informovali ukrajinské médiá, Silver prešiel pasovou kontrolou, kde mu odobrali elektronický náramok, aby mohol prejsť bezpečnostným rámom na detekovanie kovov. Tento okamih Silver využil, vbehol do bezcolnej zóny letiska a "zmizol".



Ukrajinské policajné zložky za pomoci izraelských kolegov po ňom spustili pátranie. Ukrinform uviedol, že ani Silverov advokát nevie, kde sa jeho mandant nachádza.



Amos Dov Silver je zakladateľom internetovej platformy na cezhraničné obchodovanie s marihuanou. Platforma Telegrass fungovala prostredníctvom aplikácie Telegram. Skupina mala prepracovaný systém overovania identity dílerov, aby polícii zabránila v infiltrácii. V Izraeli sa Telegrassu podarilo získať 150.000 užívateľov.



V marci Silvera na žiadosť izraelských orgánov zatkli v Kyjeve, kde vtedy žil. Okrem Silvera bolo vtedy zadržaných aj ďalších 42 osôb podozrivých z členstva v sieti. K týmto zadržaniam došlo v Izraeli, USA, na Ukrajine a v Nemecku.



Proti podozrivým vzniesli obvinenia z rôznych trestných činov vrátane obchodovania s drogami, navádzania maloletých na páchanie trestnej činnosti, držby väčšieho množstva drog pre osobnú spotrebu, z marenia spravodlivosti, prania špinavých peňazí a z daňových únikov. Podľa obvinenia sa manažéri siete snažili skryť svoje príjmy pomocou digitálnych mien, ako je bitcoin.



Silver po svojom zadržaní publikoval na sociálnych sieťach fotografie z ukrajinského väzenia, pričom zdôrazňoval, že "je ťažké popísať, aké hrozné sú väzenia na Ukrajine". Tvrdil, že neúnosné životné podmienky mu vo väzení vytvorili úmyselne, aby sa nevzpieral vydaniu do Izraela. Krátko na to bol prevezený do domáceho väzenia, kde čakal na rozhodnutie súdu týkajúce sa jeho vyhostenia.



V uplynulých rokoch sa Silver v Izraeli profiloval ako aktivista za legalizáciu marihuany a v roku 2014 bol spoluorganizátorom podujatia The Big Bong Night, ktoré sa konalo pred budovou izraelského parlamentu v Jeruzaleme.



V Izraeli bol parlamentom schválený návrh zákona, ktorý miestnym pestovateľom umožní pestovať a vyvážať liečebné konope.



Rekreačné užívanie marihuany, vyrábanej z konope, je v Izraeli zakázané. Od roku 2017 tam však platí, že osoby prichytené na verejnosti s marihuanou budú potrestané len pokutou (približne 250 eur) a nebudú obvinené z trestného činu. Peniaze z pokút sú použité na protidrogovú liečbu a prevenciu. Predseda izraelskej vlády Benjamin Netanjahu nedávno pripustil zmiernenie reštrikcií v tejto oblasti.











