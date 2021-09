Zakladateľ ruskej Group IB je vo väzbe, podozrievajú ho z vlastizrady

Moskva 29. septembra (TASR) - Ruská polícia prehľadala v utorok moskovské kancelárie ruskej spoločnosti Group IB, špecializujúcej sa na počítačovú bezpečnosť. Zakladateľ a generálny riaditeľ firmy Iľja Sačkov bol zadržaný a podľa spravodajského webu Meduza.io rozhodnutím súdu vzatý do väzby na dva mesiace – do 27. novembra.



Agentúra Interfax dodala, že bližšie informácie o prípade nie sú k dispozícii, pretože obsah spisu je predmetom utajenia.



Podľa časopisu Forbes je tento ruský podnikateľ podozrivý z vlastizrady.



Podľa televízie RTVI nie je možné nadviazať kontakt ani so spoluzakladateľom Group IB a jej technickým riaditeľom Dmitrijom Volkovom.



Agentúra Reuters uviedla, že spoločnosť Group IB nateraz nereagovala na jej žiadosť o vyjadrenie sa k prípadu.



Reutersu sa zatiaľ ani nepodarilo z nezávislých zdrojov overiť informáciu o Sačkovovom zadržaní.



Meduza.io informovala, že Group IB sa od roku 2003 venuje vyvíjaniu riešení na detekciu a prevenciu kybernetických útokov, odhaľovanie podvodov a ochranu duševného vlastníctva na internete.



Medzi klientov tejto spoločnosti patria banky, energetické spoločnosti a telekomunikačné firmy. Group IB spolupracuje aj s Interpolom a ruskými orgánmi činnými v trestnom konaní.



Vo svojom vyhlásení Group IB uviedla, že policajné prehliadky vo firme sa začali v utorok ráno, pričom policajti ešte v ten večer zo sídla firmy odišli. Uviedla tiež, že nemá informácie o dôvodoch, pre ktoré sa policajné prehliadky uskutočnili.



Group IB dodala, že všetky jej služby fungujú ako obvykle a že bezpečnosť klientskych dát je zaistená geograficky rozčlenenou infraštruktúrou spoločnosti.