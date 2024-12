Zakladateľ španielskeho odevného reťazca Mango zomrel pri nehode

Madrid 14. decembra (TASR) - Isak Andic, zakladateľ španielskeho maloobchodného raťazca oblečenia Mango, jednej z najväčších európskych módnych skupín s takmer 2800 obchodmi po celom svete, zomrel v sobotu pri nehode. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



Hoci spoločnosť neposkytla ďalšie podrobnosti, španielske médiá uviedli, že 71-ročný muž zomrel po páde počas túry s niekoľkými členmi svojej rodiny neďaleko Barcelony.



"S hlbokou ľútosťou oznamujeme, že nečakane zomrel Isak Andic, náš nevýkonný predseda a zakladateľ spoločnosti Mango," uviedol vo vyhlásení Toni Ruíz, generálny riaditeľ danej spoločnosti so sídlom v Barcelone.



"Isak bol pre nás všetkých príkladom. Svoj život zasvätil spoločnosti Mango a zanechal nezmazateľnú stopu vďaka svojej strategickej vízii, inšpiratívnemu vedeniu a neochvejnej oddanosti hodnotám, ktoré sám vštepil spoločnosti," dodal Ruíz.



Andič sa narodil v roku 1953 v Istanbule a ako 14-ročný sa s rodinou presťahoval do Barcelony - do bohatého severovýchodného regiónu Katalánsko. Svoj prvý obchod otvoril na Passeig de Grácia v centre Barcelony.



Španielsko sa práve vymanilo z desaťročia trvajúcej diktatúry, ktorá sa skončila smrťou Francisca Franca v roku 1975, a zákazníci túžili po modernejšom oblečení.



Andic otvoril desiatky ďalších obchodov v Španielsku aj v zahraničí, najprv v susednom Portugalsku a Francúzsku, všetky pod názvom Mango.



Spoločnosť si upevnila svoju pozíciu jednej z vedúcich medzinárodných módnych skupín, ktorá je podľa svojej webovej stránky významne zastúpená na viac ako 120 trhoch a zamestnáva 15.500 zamestnancov po celom svete.