Zakladateľ spoločnosti Evergrande pred súdom priznal podvod a korupciu
Autor TASR
Peking 14. apríla (TASR) - Zakladateľ čínskej developerskej spoločnosti Evergrande sa priznal k obvineniam z podvodu a korupcie, oznámil v utorok súd. Jeho firma kedysi patrila k popredným developerom v Číne, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Úspech Evergrande dlhodobo poháňala rýchla urbanizácia a rastúca životná úroveň v krajine. V roku 2020 sa však jej prístup k úverom dramaticky obmedzil, keď vláda obmedzila prílišné zadlžovanie. Pre problémy s vyplácaním veriteľov spoločnosť v roku 2021 zbankrotovala.
Polícia zadržala jej zakladateľa Süa Ťia-jina v roku 2023 pre „podozrenie z nezákonných trestných činov“. V pondelok a utorok sa konalo verejné súdne pojednávanie. Sü je obžalovaný z „nezákonného používania verejných vkladov, podvodu pri získavaní finančných prostriedkov, nezákonného poskytovania úverov, nezákonného používania finančných prostriedkov, podvodného vydávania cenných papierov, zverejňovania dôležitých informácií v rozpore s predpismi, sprenevery a (korporátneho) podplácania“, uvádza sa vo vyhlásení súdu.
„Sü Ťia-jin sa priznal a pred súdom vyjadril ľútosť,“ uviedol súd v juhočínskej provincii Kuang-tung bez ďalších podrobností. Pred súdom stála aj spoločnosť Evergrande Group a jej realitná dcérska spoločnosť. Podľa oznámenia súdu bude rozsudok oznámený neskôr.
