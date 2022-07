Zakladateľ WikiLeaks Assange sa odvolal proti svojmu vydaniu do USA

Londýn 1. júla (TASR) - Zakladateľ organizácie WikiLeaks Julian Assange sa v piatok odvolal proti rozhodnutiu o svojom vydaní z Británie na trestné stíhanie do USA. Americkú žiadosť o Assangeovu extradíciu schválila v júni britská ministerka vnútra Priti Patelová, informuje agentúra AFP.



Austrálčan Assange, ktorý bude mať 3. júla 51 rokov, je už od roku 2019 zadržiavaný v prísne stráženej väznici Belmarsh neďaleko Londýna.



Patelová schválila žiadosť o Assangeovo vydanie do USA 17. júna, pričom lehota na podanie odvolania bola 14 dní. Zdroje z britskej justície pre AFP potvrdili, že odvolanie bolo doručené v priebehu piatka. Bližšie podrobnosti o podanej žiadosti zatiaľ nie sú známe.



Pred sídlom britského rezortu vnútra v Londýne sa v piatok konala demonštrácia Assangeových stúpencov, ktorí požadovali jeho prepustenie na slobodu. Medzi desiatkami demonštrantov bola aj Assangeova manželka Stella, ktorá už po rozhodnutí ministerky Patelovej avizovala, že boj proti jeho vydaniu do Spojených štátov bude pokračovať.



"Ešte sme neprišli na koniec cesty. Budeme bojovať. Využijeme všetky možnosti odvolania," vyhlásila právnička Stella Assangeová, ktorá je súčasťou tímu manželových právnikov. So zakladateľom WikiLeaks sa zosobášila v marci v londýnskom väzení.



Rozhodnutiu britskej ministerky predchádzal niekoľkoročný spor pred britskými súdmi, ktoré napokon nenašli dôvody brániace extradícii.



Spojené štáty žiadajú o vydanie Assangea v súvislosti s obvineniami zo sprisahania, nelegálneho preniknutia do vládnych počítačov a porušenia zákona o špionáži v súvislosti so zverejnením tajných dokumentov týkajúcich sa vojen v Afganistane a Iraku.



Assange všetky obvinenia odmieta a trestné stíhanie vedené voči nemu v USA označuje za politicky motivované. Jeho stúpenci ho považujú za hrdinu, ktorý nespravodlivo trpí za uplatňovanie slobody prejavu a tlače. V prípade usvedčenia zo vznesených obvinení môže stráviť v americkom väzení aj desiatky rokov.