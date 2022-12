Zakladateľa kryptoburzy FTX zadržali na žiadosť USA na Bahamách

Nassau/Washington 13. decembra (TASR) - Na žiadosť Spojených štátov zadržali v pondelok na Bahamách podnikateľa v oblasti kryptomien Samuela Bankmana-Frieda v súvislosti s kolapsom jeho kryptomenovej burzy FTX. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a AFP.



Bankman-Fried (30) bol zadržaný deň pred tým, ako mal pod prísahou vypovedať pred americkým Kongresom o náhlom kolapse FTX, jednej z najväčších kryptomenových búrz sveta. Očakáva sa, že v tejto súvislosti bude v Spojených štátov aj obvinený, keďže ho zadržali na základe žiadosti federálnej prokuratúry v New Yorku.



"Bahamy a Spojené štáty majú spoločný záujem na tom, aby sa zodpovedali všetci jedinci spojení s FTX, ktorí mohli narušiť dôveru verejnosti alebo porušiť zákon," uviedol bahamský premiér Philip Davis pre americkú televíziu CNBC.



Prokuratúra v New Yorku odmietla komentovať, akým obvineniam bude Bankman-Fried v USA čeliť s tým, že žaloba proti nemu bude odpečatená v utorok. Podľa denníka The New York Times pôjde o podvod a pranie špinavých peňazí. Americká komisia pre cenné papiere a burzu v pondelok uviedla, že ho obvinila v súvislosti s porušením bezpečnostných zákonov, píše Reuters.



Kryptoburza FTX bola založená v roku 2019 a začiatkom novembra požiadala v USA o ochranu pred veriteľmi. Burza totiž nezvládla získať dosť finančných prostriedkov na odvrátenie svojho kolapsu, keď z nej obchodníci za 72 hodín vytiahli asi šesť miliárd dolárov. Bankman-Fried následne rezignoval z pozície výkonného riaditeľa FTX.



Podľa AFP sa finančná situácia FTX náhle zhoršila po správe z 2. novembra. V nej sa odhalili blízke väzby FTX s ďalšou spoločnosťou Bankmana-Frieda s názvom Alameda Research, ktorá obchodovala s kryptomenami.