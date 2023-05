Zakladateľa milície v USA odsúdili na 18 rokov za útok na Kapitol

Washington 25. mája (TASR) – Zakladateľa americkej extrémistickej skupiny Oath Keepers Stewarta Rhodesa odsúdili vo štvrtok na 18 rokov väzenia za vzburu a organizáciu útoku na americký Kapitol. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.



Rhodes je prvým z obžalovaných za násilné vtrhnutia do Kongresu USA zo 6. januára 2021, ktorého odsúdili za buričské sprisahanie. Spomedzi stoviek odsúdených dostal tiež dosiaľ najvyšší trest.



"Predstavujete pokračujúcu hrozbu a nebezpečenstvo pre túto krajinu," povedal pri vynášaní verdiktu sudca federálneho súdu vo Washingtone Amit Mehta.



Prokuratúra žiadala pre Rhodesa 25-ročný trest, pretože ho považuje za hrozbu pre americkú demokraciu aj dva roky po tom, ako viedol sprisahanie s cieľom zabrániť nástupu prezidenta Joea Bidena do úradu. Stúpenci Rhodesa podľa žalobcov prišli v januári 2021 do Washingtonu pripravení bojovať za udržanie Donalda Trumpa pri moci za každú cenu.



Rhodes sa pred oznámením rozsudku označil za "politického väzňa" a tvrdil, že jeho jediným zločinom je postaviť sa proti ľuďom, ktorí podľa neho chcú zničiť krajinu.



Skupinu Oath Keepers (Strážcovia prísahy) Rhodes založil v roku 2009 a stala sa jednou z najväčších krajne pravicových protivládnych milícií v USA. Členov získava medzi bývalými aj súčasnými príslušníkmi armády a polície. Presadzuje názor, že federálna vláda chce Američanom odobrať ich občianske slobody a svojich stúpencov vykresľuje ako obrancov proti tyranii.