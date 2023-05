Minský súd odsúdil zakladateľa obchodu s bieloruskou symbolikou

Minsk 12. mája (TASR) — Zakladateľa obchodu Symbal.by, ktorý mal v ponuke predmety viažuce sa k Bielorusku, odsúdil vo štvrtok mestský súd v bieloruskej metropole Minsk na 13 rokov väzenia. Ako informovala britská stanica BBC, Paval Belavus bol súdom uznaný za vinného z vlastizrady, ohrozovania bezpečnosti štátu, hrubého porušenia verejného poriadku a vedenia extrémistickej skupiny.



Podľa vyšetrovateľov Belavus "pod pláštikom kultúrnej a historickej osvety šíril myšlienky bieloruského nacionalizmu, ktorých cieľom bola zmena moci v Bielorusku".



Obchod Symbal.by fungoval do roku 2020 a bol veľmi obľúbený. Ponúkal napríklad bielo-červeno-biele vlajky, ktoré sa stali symbolom bieloruskej opozície proti Západom neuznanému prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi. V ponuke obchodu bola aj literatúra v bieloruskom jazyku, vrátane kníh o histórii, a suveníry s ľudovými vzormi. Počas pandémie choroby COVID-19 obchod vyrábal rúška a distribuoval ich občanom i zdravotníckemu personálu.



Bieloruské bezpečnostné zložky nariadili vedeniu obchodu ukončiť jeho prevádzku v júni 2020, teda ešte pred vypuknutím masových protestov proti výsledkom prezidentských volieb, ktoré sa konali ten istý rok v auguste.



Belavus následne na sociálnych sieťach zverejnil oznámenie, že predajňu zatvára a rozpredáva naskladnený tovar. Nakúpiť vtedy prišli stovky ľudí, píše BBC.



Belavusa zadržali a vzali do vyšetrovacej väzby v novembri 2021. Súdny proces bol na prvom pojednávaní verejný, neskôr sa konal za zatvorenými dverami. Sudkyňa ako dôvod uviedla, že informácie o procese by sa mohli ocitnúť v médiách označovaných v Bielorusku za extrémistické.



Belavus je aj zakladateľom a bývalým riaditeľom projektu nezávislej kultúry Art Siadziba a bol jedným z hlavných organizátorov osláv 100. výročia vyhlásenia Bieloruskej ľudovej republiky, ktoré sa konali v Minsku v roku 2018. V roku 2020 Belavus založil ďalšiu platformu, ktorá propaguje bieloruské tradície, kultúru a jazyk medzi mládežou.



Ľudskoprávna organizácia Viasna zaradila Belavusa na zoznam politických väzňov.