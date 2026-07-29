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Zakladateľa Telegramu Durova obvinili v Rusku z napomáhania terorizmu
FSB zároveň oznámila, že Durov bol zaradený na medzinárodný zoznam hľadaných osôb.
Autor TASR
Moskva 29. júla (TASR) - Zakladateľ platformy Telegram Pavel Durov bol obvinený z napomáhania teroristickej činnosti, informovala v stredu ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB), ktorá ako dôvod pre vznesenie obvinenia uviedla, že administrátor neodstraňuje kanály a chatboty využívané na koordináciu teroristických útokov a diverzných akcií v Rusku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP a podľa ruského nezávislého portálu Meduza.
FSB zároveň oznámila, že Durov bol zaradený na medzinárodný zoznam hľadaných osôb.
Podľa vyhlásenia FSB prevádzkovateľ platformy Telegram neodstraňuje ani kanály propagujúce masové vraždy či kybernetické podvody, čo podľa FSB vedie k „mnohým ľudským obetiam“ vrátane žien a detí a spôsobuje „miliardové materiálne škody“.
Samotný Durov už koncom februára 2026 uviedol, že v Rusku voči nemu začali trestné stíhanie pre podozrenie z napomáhania terorizmu.
„Úrady si každý deň vymýšľajú nové zámienky na obmedzenie prístupu Rusov k Telegramu v snahe potlačiť právo na súkromie a slobodu prejavu. Je smutné sledovať štát, ktorý sa bojí vlastných občanov,“ napísal vtedy.
Ruské úrady začali obmedzovať fungovanie Telegramu od leta 2025. V súčasnosti je podľa dostupných informácií platforma v Rusku prístupná len prostredníctvom VPN alebo iných nástrojov na obchádzanie blokovania.
Roskomnadzor (Ruský úrad na kontrolu masmédií) zaslal Durovmu tímu už viac ako 150.000 žiadostí, aby odstránil nezákonný obsah, ale tie boli odignorované, pripomenula v tejto súvislosti agentúra TASS.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov 27. júla uviedol, že prebiehajú kontakty so spoločnosťou Telegram o obnovení jej fungovania v Rusku, no predstavitelia platformy podľa neho v rokovaniach neprejavujú veľkú aktivitu.
Durov sa narodil v Rusku a má francúzsky pas i pas Spojených arabských emirátov, kde sídli aj spoločnosť Telegram. V súčasnosti sa údajne zdržiava vo Francúzsku. Z Ruska odišiel v roku 2014 a odvtedy tam trvalo nežije, dodala AFP.
FSB zároveň oznámila, že Durov bol zaradený na medzinárodný zoznam hľadaných osôb.
Podľa vyhlásenia FSB prevádzkovateľ platformy Telegram neodstraňuje ani kanály propagujúce masové vraždy či kybernetické podvody, čo podľa FSB vedie k „mnohým ľudským obetiam“ vrátane žien a detí a spôsobuje „miliardové materiálne škody“.
Samotný Durov už koncom februára 2026 uviedol, že v Rusku voči nemu začali trestné stíhanie pre podozrenie z napomáhania terorizmu.
„Úrady si každý deň vymýšľajú nové zámienky na obmedzenie prístupu Rusov k Telegramu v snahe potlačiť právo na súkromie a slobodu prejavu. Je smutné sledovať štát, ktorý sa bojí vlastných občanov,“ napísal vtedy.
Ruské úrady začali obmedzovať fungovanie Telegramu od leta 2025. V súčasnosti je podľa dostupných informácií platforma v Rusku prístupná len prostredníctvom VPN alebo iných nástrojov na obchádzanie blokovania.
Roskomnadzor (Ruský úrad na kontrolu masmédií) zaslal Durovmu tímu už viac ako 150.000 žiadostí, aby odstránil nezákonný obsah, ale tie boli odignorované, pripomenula v tejto súvislosti agentúra TASS.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov 27. júla uviedol, že prebiehajú kontakty so spoločnosťou Telegram o obnovení jej fungovania v Rusku, no predstavitelia platformy podľa neho v rokovaniach neprejavujú veľkú aktivitu.
Durov sa narodil v Rusku a má francúzsky pas i pas Spojených arabských emirátov, kde sídli aj spoločnosť Telegram. V súčasnosti sa údajne zdržiava vo Francúzsku. Z Ruska odišiel v roku 2014 a odvtedy tam trvalo nežije, dodala AFP.