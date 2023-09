Zakladateľa tureckej burzy kryptomien odsúdili na 11.196 rokov väzenia

Istanbul 8. septembra (TASR) - Zakladateľa tureckej burzy kryptomien Faruka Fatiha Özera a jeho dvoch bratov odsúdili na 11.196 rokov väzenia za finančné podvody, pranie špinavých peňazí a založenie zločineckej organizácie, oznámila v piatok turecká tlačová agentúra Anadolu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Prokurátori pôvodne požadovali pre tohto bývalého riaditeľa platformy na obchodovanie s kryptomenami Thodex 40.562 rokov vo väzení. Özer na súde uviedol, že "ak by zosnoval zločineckú organizáciu, nekonal by takto amatérsky".



Jeho dvaja bratia, Serap a Guven, dostali po krátkom súdnom procese vo štvrtok rovnaký trest.



Özer ušiel z Turecka v apríli 2021. Zadržali ho minulý rok v Albánsku na základe medzinárodného zatykača vydaného Interpolom. Celkovo mali bratia Özerovci spôsobiť svojim klientom škodu v hodnote 356 miliónov lír (viac než 12 miliónov eur).



Turecko je známe udeľovaním mimoriadne vysokých trestov odňatia slobody, pripomína AFP. Tie sa zintenzívnili po zrušení trestu smrti v roku 2004, ktorý mal napomôcť pri snahe tejto krajiny vstúpiť do Európskej únie.