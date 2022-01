Zakladateľka firmy Theranos je vinná z podvodu, rozhodol súd

Washington 4. januára (TASR) - Zakladateľka a bývalá šéfka americkej firmy Theranos Elizabeth Holmesová, ktorá sľubovala, že jej nová technológia krvných testov prinesie revolúciu v medicíne, je vinná z podvodu voči svojim investorom. Rozhodol o tom v pondelok kalifornský súd, informovala spravodajská stanica CNN.



Holmesová je podľa porotcov vinná v štyroch bodoch obžaloby súvisiacich z podvodmi voči investorom, vďaka ktorým dosiahla hodnota spoločnosti Theranos v roku 2014 až deväť miliárd dolárov. Za každý z bodov obžaloby jej hrozí trest do 20 rokov odňatia slobody a pokuta 250.000 dolárov (221.350 eur), ako aj povinnosť odškodniť obete.



Tridsaťsedemročná Holmesová založila Theranos v roku 2003, keď mala 19 rokov. Následne predčasne ukončila svoje štúdium na Stanfordskej univerzite a Theranosu sa začala venovať na plný úväzok.



Desať rokov na to začala Holmesová vyhlasovať cez rôzne médiá, že jej spoločnosť vynašla technológiu, ktorá dokáže presne a spoľahlivo vykonať celú sériu diagnostických testov - a to len z niekoľkých kvapiek krvi.



Theranos aj vďaka značnej publicite svetových médií oznámil v roku 2013 spoluprácu s Walgreens, druhou najväčšou sieťou lekárni v USA, približuje CNN.



Medzi najväčších investorov Theranosu patrili napríklad mediálny magnát Rupert Murdoch či miliardárska rodina bývalej americkej ministerky školstva Betsy DeVosovej. V predstavenstve spoločnosti pôsobili aj bývalý šéf americkej diplomacie Henry Kissinger a exminister obrany James Mattis, pripomína webový portál Business Insider.



Denník The Wall Street Journal (WSJ) však v roku 2015 informoval, že spoločnosť svojim "revolučným" prístrojom vyhodnocovala len približne desiatku zo stoviek diagnostických testov, ktoré mala v ponuke, pričom ich výsledky boli podľa vtedajších zamestnancov nespoľahlivé. Zvyšok krvných testov vyhodnocovali zamestnanci Theranosu pomocou tradičných, existujúcich technológií od iných firiem.



Americká Komisia pre cenné papiere a burzy (SEC) a Theranos v roku 2018 dospeli k mimosúdnej dohode v súvislosti s obvineniami z "masívneho podvodu". Spoločnosť krátko po tom ukončila činnosť.