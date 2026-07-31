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Zakladateľka Wildberries označila ukrajinské útoky za akt terorizmu
Na obvinenia Ukrajiny, že Wildberries predáva tovar dvojakého použitia, Kimová reagovala, že jej spoločnosť predáva podobné produkty ako ďalší veľkí hráči na svetovom trhu.
Autor TASR
Moskva 31. júla (TASR) - Zakladateľka a generálna riaditeľka ruského internetového predajcu Wildberries Tatiana Kimová v piatok označila útoky ukrajinských dronov na sklady svojej spoločnosti za „akt terorizmu“, ktorý ovplyvní milióny ľudí v Rusku a ďalších štátoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Ukrajina od 18. júla zaútočila na viac ako desať veľkoskladov spoločnosti Wildberries, pretože vo svojich priestoroch uskladňuje tovar určený pre „špeciálnu vojenskú operáciu“ (oficiálne ruské označenie pre vojnu na Ukrajine) a pomáha ruskej armáde.
Kimová uviedla, že ďalšie podniky v desiatich krajinách utrpeli v dôsledku týchto útokov značné straty a že spoločnosť Wildberries spolupracuje s ruskou vládou na zmiernení dopadov na predajcov využívajúcich jej platformu.
„Pripravujeme komplexný plán, ktorý má zabezpečiť, aby pomoc dostali všetci. Podrobnosti o týchto opatreniach budú oznámené v najbližších dňoch,“ uviedla. Firma podľa nej rýchlo reštrukturalizuje svoju logistickú sieť a presúva tovar medzi rôznymi zariadeniami, aby zabezpečila dodacie lehoty a obrat skladových zásob.
Na obvinenia Ukrajiny, že Wildberries predáva tovar dvojakého použitia, ktorý môže byť použitý aj na vojenské účely, Kimová reagovala, že jej spoločnosť predáva podobné produkty ako ďalší veľkí hráči na svetovom trhu ako americký Amazon alebo čínska Alibaba.
Ukrajinské útoky sú podľa nej namierené proti civilistom a ich skutočným cieľom je „vyvíjať tlak, destabilizovať situáciu a vyvolať paniku a šok medzi veľkým počtom Rusov“.
Ukrajina od 18. júla zaútočila na viac ako desať veľkoskladov spoločnosti Wildberries, pretože vo svojich priestoroch uskladňuje tovar určený pre „špeciálnu vojenskú operáciu“ (oficiálne ruské označenie pre vojnu na Ukrajine) a pomáha ruskej armáde.
Kimová uviedla, že ďalšie podniky v desiatich krajinách utrpeli v dôsledku týchto útokov značné straty a že spoločnosť Wildberries spolupracuje s ruskou vládou na zmiernení dopadov na predajcov využívajúcich jej platformu.
„Pripravujeme komplexný plán, ktorý má zabezpečiť, aby pomoc dostali všetci. Podrobnosti o týchto opatreniach budú oznámené v najbližších dňoch,“ uviedla. Firma podľa nej rýchlo reštrukturalizuje svoju logistickú sieť a presúva tovar medzi rôznymi zariadeniami, aby zabezpečila dodacie lehoty a obrat skladových zásob.
Na obvinenia Ukrajiny, že Wildberries predáva tovar dvojakého použitia, ktorý môže byť použitý aj na vojenské účely, Kimová reagovala, že jej spoločnosť predáva podobné produkty ako ďalší veľkí hráči na svetovom trhu ako americký Amazon alebo čínska Alibaba.
Ukrajinské útoky sú podľa nej namierené proti civilistom a ich skutočným cieľom je „vyvíjať tlak, destabilizovať situáciu a vyvolať paniku a šok medzi veľkým počtom Rusov“.