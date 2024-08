Zakladateľom Vagnerovej skupiny postavili pri Samare pomník

Moskva/Londýn 13. augusta (TASR) - Na cintoríne ruskej súkromnej polovojenskej Vagnerovej skupiny (známej aj ako Wagner Group) postavili pomník jej zakladateľom Jevgenijovi Prigožinovi a Dmitrijovi Utkinovi, známemu aj pod prezývkou Vagner. Informovala o tom v utorok britská stanica BBC, na ktorú sa odvoláva TASR.



Obaja prišli o život pri páde malého lietadla Embraer Legacy 600, ktoré patrilo Vagnerovej skupine a zrútilo sa 23. augusta 2023 počas letu z Moskvy do Petrohradu. Lietadlo havarovalo v Tverskej oblasti na stredozápade európskej časti Ruska.



Prigožin a Utkin boli podozriví z účasti na vojnových zločinoch, a to nielen vo vojne na Ukrajine - vagnerovci sa totiž zapájali do vojenských konfliktov v rôznych častiach sveta, v poslednom období najmä v Afrike. V ich vlasti im bol udelený titul Hrdina Ruska.



Na pamätníku sú okrem sôch Prigožina a Utkina v životnej veľkosti vygravírované aj ich vojenské identifikačné známky.



Miestne úrady v reakcii na žiadosti o vyjadrenie uviedli, že cintorín vagnerovcov je súkromným pozemkom, takže nemajú kompetencie zaoberať sa námietkami voči nemu.



Pamätník Prigožina je aj na jednom z cintorínov v Petrohrade, kde je pochovaný. Utkina pochovali na vojenskom cintoríne v meste Mytišči v metropolitnej oblasti Moskvy.



Prigožin sa dostal do priameho konfliktu s Kremľom, keď sa 23. júna 2023 pokúsil so svojimi žoldniermi podniknúť pochod na Moskvu. Šlo o vyvrcholenie jeho sporov s vojenským velením v Moskve, ktoré opakovane kritizoval za zatajovanie informácií, zámerne zlé zásobovanie jeho vojakov a celkovú neschopnosť.



Prigožinovým mužom sa počas pochodu na Moskvu podarilo obsadiť mesto Rostov na Done, kde sídli veliteľstvo ruského vojenského okruhu zodpovedajúceho za vedenie vojny proti Ukrajine.



Prigožinov pokus o prevrat, ktorého cieľom malo byť odvolanie vojenského vedenia na čele s ministrom obrany Sergejom Šojguom, trval napokon len jeden deň a skončil sa jeho údajnou dohodou s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom, ktorá im zaisťovala bezpečný odchod do Bieloruska.



Ruský prezident Vladimir Putin sa počas vzbury vagnerovcov vyhrážal jej organizátorom a aktérom prísnymi trestami, ale Prigožin sa slobodne pohyboval po Rusku, dokonca sa stretol s ruským prezidentom. Prigožinovo stíhanie napokon aj zastavili.