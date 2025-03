Zakladateľovi Telegramu Durovovi povolili dočasne opustiť Francúzsko

Paríž 15. marca (TASR) — Zakladateľovi Telegramu Pavlovi Durovovi úrady umožnili dočasne opustiť územie Francúzska, kde ho vlani zadržali pre obvinenia, že jeho komunikačná platforma umožňuje nezákonné aktivity, vrátane obchodu s drogami a terorizmu. Pre agentúru AFP to v sobotu uviedli viaceré informované zdroje.



Podľa jedného zo zdrojov Durov v sobotu ráno odišiel z Francúzska na základe povolenia úradov. Ďalší zdroj uviedol, že vyšetrujúci sudca mu povolil opustiť Francúzsko na „niekoľko týždňov“. Tretí zdroj tvrdí, že Durov odcestoval do Dubaja.



Hovorkyňa Telegramu sa k týmto informáciám odmietla vyjadriť s tým, že spoločnosť neskôr vydá oficiálne vyhlásenie.



Durova zadržali 24. augusta 2024, keď súkromným lietadlom priletel z Azerbajdžanu na letisko Le Bourget pri Paríži. Po štyroch dňoch ho z väzby podmienečne prepustili na kauciu päť miliónov eur. Má zakázané opustiť Francúzsko a musí sa dvakrát týždenne hlásiť na policajnej stanici. Vyšetrujúci sudca však pred niekoľkými dňami akceptoval Durovovu žiadosť o úpravu podmienok jeho dohľadu, uviedol informovaný zdroj.



Durov, svoje zatknutie spočiatku kritizoval, no neskôr oznámil kroky, ktoré viedli k zásadným zmenám v politike Telegramu. Spoločnosť začala aktívnejšie spolupracovať s vládami a posilnila moderovanie obsahu, aby si udržala globálnu dôveryhodnosť.



Medzičasom 40-ročný Durov má občianstvo Ruska, Francúzska a Spojených arabských emirátov. Narodil sa v Rusku a v roku 2014 z krajiny odišiel, pretože podľa vlastných slov odmietol splniť požiadavky Kremľa na týkajúce sa sociálnej siete VKontakte, ktorú založil v roku 2006.



Jeho nová sociálna sieť Telegram sa po začiatku invázie ruských síl na Ukrajinu vo februári 2022 stala hlavným zdrojom nefiltrovaného a často zavádzajúceho obsahu pochádzajúceho od oboch strán konfliktu.