Základňu Balad opäť zasiahli rakety

Sámarrá 10. júna (TASR) - Päť rakiet zasiahlo v stredu večer vojenskú základňu Balad v Iraku. Dva projektily dopadli blízko oblasti využívanej tzv. kontraktormi pracujúcimi pre americkú armádu. K obetiam na životoch ani materiálnym škodám však nedošlo, informuje agentúra AFP s odvolaním sa na tamojšie bezpečnostné zdroje.



Leteckú základňu Balad severne od irackého hlavného mesta Bagdad využíva americká spoločnosť Sallyport na údržbu stíhačiek F-16 používaných irackou armádou. Základňa sa už viackrát stala terčom raketovej paľby. Ďalšia americká spoločnosť Lockheed Martin stiahla v máji z Baladu svoj personál, a to pre obavy o jeho bezpečnosť.



USA zvyčajne pripisujú zodpovednosť za takéto útoky, ktorých terčom sú pravidelne aj americké záujmy na ďalších miestach vrátane bagdadského letiska, frakciám podporovaným Iránom, píše AFP.



Americkí vojaci sú v Iraku ako súčasť vojenskej koalície, ktorá vznikla s cieľom bojovať proti džihádistickej organizácii Islamský štát (IS). V kampani proti IS vyhlásil Irak víťazstvo koncom roka 2017.