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Základnú školu Dolná Trnovská v Žiline čaká modernizácia
Projekt počíta s komplexným zateplením vrátane obvodového a strešného plášťa a modernizáciou spojovacej chodby so zastrešením medzi objektmi školy.
Autor TASR
Žilina 8. júna (TASR) - Nižšie náklady na energie, vyšší komfort a modernejšie školské prostredie prinesie pripravovaná modernizácia budovy Základnej školy (ZŠ) s materskou školou (MŠ) Dolná Trnovská, ktorú plánuje realizovať žilinská radnica. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, predpokladaný začiatok stavebných prác je v marci budúceho roka, pričom odhadované náklady na realizáciu predstavujú približne 755.000 eur.
Projekt počíta s komplexným zateplením vrátane obvodového a strešného plášťa a modernizáciou spojovacej chodby so zastrešením medzi objektmi školy. „Pôvodné základové konštrukcie zostanú zachované. V rámci stavebných prác dôjde tiež k výmene niektorých pôvodných stavebných prvkov, odstráneniu nefunkčného výťahu a demontáži exteriérových betónových schodov. Súčasťou stavebných prác bude aj čiastočná debarierizácia budovy školy,“ priblížila Ondrášová.
Po realizácii projektu sa predpokladá výrazné zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy. Objekt by mal byť zaradený do energetickej triedy B z hľadiska celkovej potreby energie aj primárnej energie. V súčasnosti je budova zaradená do triedy E v oblasti celkovej potreby energie a do triedy D v oblasti primárnej energie. „Rekonštrukčné práce by nemali výrazne obmedziť prevádzku ZŠ s MŠ Dolná Trnovská,“ dodala Ondrášová.
Projekt počíta s komplexným zateplením vrátane obvodového a strešného plášťa a modernizáciou spojovacej chodby so zastrešením medzi objektmi školy. „Pôvodné základové konštrukcie zostanú zachované. V rámci stavebných prác dôjde tiež k výmene niektorých pôvodných stavebných prvkov, odstráneniu nefunkčného výťahu a demontáži exteriérových betónových schodov. Súčasťou stavebných prác bude aj čiastočná debarierizácia budovy školy,“ priblížila Ondrášová.
Po realizácii projektu sa predpokladá výrazné zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy. Objekt by mal byť zaradený do energetickej triedy B z hľadiska celkovej potreby energie aj primárnej energie. V súčasnosti je budova zaradená do triedy E v oblasti celkovej potreby energie a do triedy D v oblasti primárnej energie. „Rekonštrukčné práce by nemali výrazne obmedziť prevádzku ZŠ s MŠ Dolná Trnovská,“ dodala Ondrášová.