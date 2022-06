AFP: Základňu v Mali po odchode Francúzov zaujali ruskí žoldnieri

Paríž 16. júna (TASR) - Na základni v západoafrickom štáte Mali sa po odchode francúzskych vojakov rozmiestnili žoldnieri z ruskej Vagnerovej skupiny. Agentúra AFP o tom informovala v stredu s odvolaním sa informované zdroje.



Francúzski vojaci, ktorí takmer desať rokov viedli v Mali boj proti džihádistom, v pondelok odovzdali miestnym úradom vojenskú základňu nachádzajúcu sa v meste Menaka na západe krajiny.



Podľa nemenovaných zdrojov AFP sa v stredu na základni rozmiestnilo "niekoľko desiatok" žoldnierov z Vagnerovej skupiny, fakticky súkromnej armády, v zahraničí známej pod označením Wagner Group.



Západné krajiny opakovane obviňujú Moskvu z toho, že vysiela tzv. vagnerovcov do Mali, aby podporila tamojšiu vojenskú juntu, ktorá nadviazala kontakty s Kremľom. Rusko vyslalo do Mali "vojenských inštruktorov", ktorí sú podľa Západu v skutočnosti žoldniermi z Vagnerovej skupiny.



Príchod "vagnerovcov" do Mali bol jedným z faktorov, ktorý viedol k prijatiu rozhodnutia o stiahnutí francúzskych síl z krajiny, uviedol spravodajský web France Info. Vojenskí experti predpokladajú, že v Mali pôsobí približne 1000 ruských žoldnierov.



Vagnerova skupina sa v minulosti angažovala v konfliktoch na Kryme, v Sýrii či v Stredoafrickej republike a býva obviňovaná z páchania násilností. Časť jej žoldnierov bola od začiatku vojny, ktorú Moskva začala proti Kyjevu, presunutá na ukrajinský front.