Zákon, ktorý by mohol povoliť detské manželstvá, vyvolal pobúrenie

Mogadišo 12. augusta (TASR) - Verejné pobúrenie v Somálsku vyvolala správa, že vláda zvažuje prijatie nového zákona, ktorý by povolil detské manželstvá v prípade, ak by malo dievča plne vyvinuté pohlavné orgány. Taktiež by povolil nútené manželstvo, ak by s ním rodina súhlasila, informovala v stredu agentúra AP.



Tento návrh je dramatickým krokom späť v niekoľkoročnom úsilí občianskych združení, ktoré sa usilovali o zavedenie zákonov na väčšiu ochranu Somálčaniek.



Nový zákon o trestných činoch súvisiacich s pohlavným stykom "by predstavoval zásadnú prekážku v boji proti sexuálnemu násiliu v Somálsku a na celom svete" a mal by byť okamžite stiahnutý, uviedla v utorok splnomocnenkyňa OSN pre sexuálne násilie počas konfliktov Pramila Pattenová. Dodala, že zákon by tiež oslabil ochranu pre obete pohlavného násilia.



Až 45 percent mladých žien v Somálsku sa dostalo do manželstva alebo "do zväzku" ešte pred dovŕšením 18 rokov života, uviedla analýza OSN z rokov 2014 a 2015.



Somálsko sa ešte v roku 2013 dohodlo s OSN na zlepšení zákonov o sexuálnom násilí a v roku 2018 Rada ministrov schválila návrh zákona o sexuálnych trestných činoch a poslala ho do parlamentu.



Vlani ho však zástupca Snemovne ľudu vrátil a žiadal "podstatné zmeny a doplnenia", uviedla Pattenová.



Najnovší návrh zákona teraz vyvolal pobúrenie medzi občanmi Somálska a v krajine sa proti nemu šíri petícia, ktorú podpísali už tisícky ľudí.



Sporný návrh zákona prišiel v čase, keď sa aktivisti za práva žien obávajú, že koronavírusová pandémia a s ňou súvisiace cestovné obmedzenia v Somálsku zhoršili násilie páchané na ženách vrátane mrzačenia ženských pohlavných orgánov. Tejto kontroverznej praktike - obriezke - sú podrobené takmer všetky somálske ženy a dievčatá, píše AP.