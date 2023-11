Gulyás: Maďarský zákon na ochranu suverenity nebude vplývať na médiá

Budapešť 28.novembra (TASR) - Návrh zákona o ochrane suverenity, o ktorom spolu s 12. novelou ústavy začali v utorok rokovať poslanci maďarského parlamentu, nemá vplyv týkajúci sa médií. Uviedol to v reakcii na otázku servera hvg.hu šéf úradu vlády Gergely Gulyás, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Na ďalšiu otázku servera, na základe čoho sa napríklad bude rozhodovať o tom, či dané médium nezákonne podporilo kampaň niektorej politickej strany, Gulyás povedal, že návrh rieši iba otázku kampaní strán a ich nelegálne financovanie. "Návrh nemá vplyv na slobodu redakcií ani na slobodu tlače, takže nevidím, že by návrh zákona o ochrane suverenity predstavoval nejakú hrozbu pre tlač," dodal šéf úradu vlády.



Po prijatí zákona by však novozriadený Úrad na ochranu zvrchovanosti mohol skúmať podrobnosti financovania strán, upozorňuje hvg.hu.



Bývalá ministerka spravodlivosti Judit Vargová v rozprave k návrhu v zákonodarnom zbore v utorok podľa servera 444.hu ale povedala, že rámci hraníc Maďarska je potrebné bojovať proti "prisluhovačom cudzích záujmov", ktorí sa snažia podkopať presadzovanie maďarských záujmov pomocou veľkej medzinárodnej siete mimovládnych organizácií financovaných zo zahraničia, alebo dokonca prostredníctvom mainstreamových, progresívnych, liberálnych médií.



Poslanci maďarského parlamentu v utorok začali diskutovať o 12. novele ústavy a o návrhu zákona pod názvom Ochrana národnej suverenity, v rámci ktorého sa má zriadiť Úrad na obranu suverenity.



"Existuje silná snaha vziať právo na sebaurčenie z rúk Maďarov," zdôvodnil minister spravodlivosti Bence Tuzson v úvodnom prejave vládny návrh. Podľa jeho slov je zachovanie suverenity jednou z najdôležitejších úloh a novela zákona má v tomto smere zásadný význam, pretože do maďarských parlamentných volieb sa snažia zasahovať určité medzinárodné sily.



Návrh maďarskej vlády na zriadenie Úradu na obranu suverenity, ktorý by mal široké právomoci na vyšetrovanie akejkoľvek organizácie alebo osoby podozrivej z toho, že slúži cudzím záujmom či ohrozuje národnú suverenitu, predstavuje veľké riziko pre ľudské práva. Uviedla to v pondelok komisárka Rady Európy (RE) pre ľudské práva Dunja Mijatovičová.





