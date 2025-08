Zákon o amnestii vrátil asi 29.000 dezertérov do ukrajinskej armády

Kyjev 5. augusta (TASR) - Ukrajinské ozbrojené sily od konca vlaňajšieho novembra opätovne posilnilo približne 29.000 dezertérov na základe zákona, ktorým im garantuje milosť pri dobrovoľnom návrate. Informoval o tom v utorok ukrajinský Štátny úrad pre vyšetrovanie (SBI), píše TASR podľa správy agentúry DPA.



Zákon vypracoval SBI spolu s armádou a prezident Volodymyr Zelenskyj ho podpísal v máji. Umožňuje návrat vojakov, ktorí svoju jednotku predtým opustili bez povolenia. Dáva to šancu tým, ktorí spáchali trestný čin, aby sa mohli vrátiť do vojenskej jednotky a pokračovať v službe, povedal agentúre Interfax-Ukrajina riaditeľ SBI Oleksij Suchačev.



Ukrajina zažíva vlnu dezercií z armády, čo oslabuje jej pozíciu počas prebiehajúcej ruskej invázie. Prokurátori od jej začiatku vo februári 2022 zaznamenali približne 224.000 prípadov dezercie, no len malé percento z nich čelí stíhaniu. Predpokladá sa, že skutočný počet dezertérov je oveľa vyšší.



Súbežne s návratom 29.000 dezertérov bolo podľa oficiálnych údajov zaregistrovaných za rovnaké obdobie od novembra do augusta viac ako 120.000 nových prípadoch dezercie.



Ukrajinské ozbrojené sily podľa Zelenského každý mesiac prijmú asi 30.000 nových vojakov, čo zodpovedá odhadom mesačných strát vojakov v dôsledku úmrtí, zranení, zajatia alebo dezercie, napísala DPA.



Násilný nábor na verejnosti sa podľa agentúry často stretáva s násilným odporom, pričom verejnosť vyjadruje solidaritu s odvedenými mužmi. Napríklad v nedeľu obyvatelia jednej z dedín v Mykolajivskej oblasti podľa polície útočili na vojenských dôstojníkov obuškami a oceľovými rúrami. V piatok sa zase dav ľudí pokúsil oslobodiť desiatky zmobilizovaných mužov z futbalového štadióna v meste Vinnycia, v čom im zabránilo len veľké nasadenie polície.