Zákon o národnej bezpečnosti je už v hongkonskom parlamente

Hongkong 9. marca (TASR) - Do hongkonského parlamentu predložili kontroverzný zákon, ktorý umožní vymerať doživotný trest za "ohrozenie národnej bezpečnosti". Informovala o tom v piatok agentúra AP.



Podľa agentúry ide o ďalší krok smerujúci k umlčaniu politickej opozície po tom, čo boli potlačené prodemokratické protesty v roku 2019. Mnohí z popredných demokratických aktivistov sa medzitým dostali do väzenia alebo utiekli do zahraničia. Úrady primäli kritické médiá ako Apple Daily či Stand News ukončiť svoju činnosť.



Správca Hongkongu John Lee vyzval poslancov, aby bezpečnostný zákon schválili "plnou rýchlosťou". Očakáva sa, že v zákonodarnom zbore, v ktorom väčšinu majú pekinskí lojalisti, návrh schvália v priebehu najbližších týždňov.



Hongkonské úrady uviedli, že ich bezpečnostný zákon - vyplývajúci z článku č. 23 hongkonskej ústavy - sa bude vzťahovať na päť trestných činov vrátane zrady, povstania a špionáže. "Je to ústavná zodpovednosť, ktorá nebola naplnená 26 rokov po návrate Hongkongu," uviedol Lee.