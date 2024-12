Zákon o odlesňovaní: EÚ dala podnikom ďalší rok na splnenie pravidiel

Brusel 3. decembra (TASR) - Spoločnosti budú mať o jeden rok viac času na to, aby sa prispôsobili novým pravidlám EÚ o odlesňovaní. Cieľom pravidiel je zákaz predaja produktov pochádzajúcich z odlesnenej pôdy. Informuje o tom spravodajca TASR.



Vyjednávači Európskeho parlamentu (EP) a Rady EÚ (členských štátov) v utorok večer dosiahli predbežnú politickú dohodu o odložení uplatňovania nových pravidiel. Veľkí prevádzkovatelia a obchodníci budú musieť dodržiavať povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia od 30. decembra 2025, mikropodniky a malé podniky od 30. júna 2026. Dodatočný čas má pomôcť spoločnostiam na celom svete hladko od začiatku implementovať pravidlá EÚ, bez toho, aby boli narušené ciele tohto zákona.



Európska komisia (EK) navrhla posunúť dátum uplatňovania nariadenia o odlesňovaní o jeden rok v reakcii na obavy vyjadrené členskými štátmi EÚ, krajinami mimo Únie, ale aj obchodníkmi a prevádzkovateľmi, že nebudú schopné úplne dodržiavať pravidlá, ak sa začnú uplatňovať od konca roku 2024.



Po doplňujúcich návrhoch EP na vytvorenie novej kategórie krajín, ktoré nepredstavujú "žiadne riziko" odlesňovania, eurokomisia prisľúbila že zhodnotí zjednodušenie požiadaviek pre krajiny, ktoré preukázali efektívne a trvalo udržateľné postupy obhospodarovania lesov.



Do nariadenia bola zahrnutá aj "núdzová prestávka". Umožňuje ďalší odklad v prípade, ak online platforma pre spoločnosti nebude plne funkčná do 30. decembra 2025 alebo ak sa klasifikácie rizík krajín nezverejnia s predstihom aspoň šesť mesiacov.



Spravodajkyňa EP pre toto nariadenie, nemecká poslankyňa Christine Schneiderová, po uzavretí dohody vyhlásila, že jednoročné odloženie znamená pre podniky, lesníkov, poľnohospodárov a úrady ďalší rok na prípravu a že EK včas dokončí online platformu a kategorizáciu rizík.



Hlasovanie o neformálnej dohode medzi europarlamentom a Radou EÚ bude zaradené do programu decembrového plenárneho zasadnutia EP (16. až 19. decembra). Dohodnuté znenie musí schváliť europarlament aj Rada EÚ a do konca tohto roka musí byť zverejnené v Úradnom vestníku EÚ.



Europarlament v tejto súvislosti upozornil na údaje Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). Uvádzajú, že v rokoch 1990 až 2020 sa v dôsledku odlesňovania, hlavne na pestovanie palmového oleja a sóje, stratilo 420 miliónov hektárov lesa, čo je oblasť väčšia ako EÚ. Spotreba v EÚ predstavuje približne 10 percent celosvetového odlesňovania.











