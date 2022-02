Zákon o povinnom očkovaní proti covidu v Rakúsku nadobudol účinnosť

Viedeň 5. februára (TASR) - V Rakúsku začalo v sobotu platiť pre všetky osoby od 18 rokov povinné očkovanie proti koronavírusovému ochoreniu COVID-19, v opačnom prípade im hrozí vysoká pokuta.



Pre členskú krajinu Európskej únie ide o bezprecedentné opatrenie, informuje tlačová agentúra AFP.



Nové opatrenie, ktoré dolná komora parlamentu (Národná rada) schválila 20. januára, vo štvrtok podporila aj horná komora - Spolková rada.



Zákon v piatok podpísal rakúsky prezident Alexander Van der Bellen. Bola to kulminácia procesu, ktorý sa začal vlani v novembri na pozadí rýchlo sa šíriaceho variantu omikron. Vláda sa rozhodla presadiť tvrdší prístup aj napriek kritike.



"Žiadna iná krajina v Európe nenasleduje náš príklad povinnej vakcinácie," vyhlásil Manuel Krautgartner, ktorý viedol kampaň proti tomuto novému prístupu rakúskej vlády.



V susednom Nemecku sa o podobnom zákone presadzovanom novým kancelárom Olafom Scholzom diskutovalo v januári v Spolkovom sneme - dolnej komore parlamentu -, ale vzhľadom na rozpory medzi politikmi k výraznejšiemu posunu zatiaľ nedošlo.



Miera zaočkovanosti v Rakúsku sa však ani napriek avizovanému prísnemu opatreniu nezvýšila a je stále pod úrovňou, akú registrujú úrady vo Francúzsku alebo v Španielsku.



Povinné očkovanie proti covidu sa bude týkať všetkých osôb starších ako 18 rokov s trvalým pobytom v Rakúsku. Výnimku budú mať tehotné ženy, ľudia, ktorým v očkovaní bráni ich zdravotný stav, a tí, ktorí sa nakazili vírusom za uplynulých 180 dní.



Kontroly začne polícia vykonávať v polovici marca, pričom výška pokuty sa pohybuje od 600 do 3600 eur. Ak sa prichytená osoba nechá zaočkovať do dvoch týždňov, finančné sankcie budú zrušené, dopĺňa AFP. Nezaočkovaní Rakúšania sú momentálne vylúčení zo stravovacích, športových a kultúrnych zariadení.



Všeobecnú očkovaciu povinnosť Rakúsko schválilo ako prvá krajina v rámci Európskej únie.



Návrh zákona vypracovala vládna koalícia zložená z konzervatívnej Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) a Zelených spoločne s dvoma z troch opozičných strán – sociálnymi demokratmi z SPÖ a liberálmi zo strany NEOS. Proti tomuto kroku ostro vystupovala krajne pravicová Slobodná strana Rakúska (FPÖ).