Zákon o znásilnení sa v Taliansku odkladá
Reuters pripomenul, že Talianskom v ostatných mesiacoch otriasla séria femicíd. Kritici súčasnej koalície tvrdia, že vláda a polícia musia urobiť pre ochranu žien oveľa viac.
Rím 26. novembra (TASR) - Taliansky Senát odložil rokovanie o prelomovom návrhu zákona, ktorý by po prvý raz výslovne stanovil, že pohlavný styk bez súhlasu je znásilnením. V stredu o tom informovala agentúra Reuters, podľa ktorej tento krok odhalil napätie vo vládnej koalícii premiérky Giorgie Meloniovej, píše TASR.
Návrh, ktorý dolná komora talianskeho parlamentu schválila začiatkom novembra, počíta s trestom od šiestich do 12 rokov väzenia pre každého, kto vykoná sexuálny akt bez súhlasu druhej osoby.
Súčasná talianska legislatíva definuje sexuálne násilie ako donútenie k sexuálnym úkonom „násilím, hrozbami alebo zneužitím autority“ a absenciu súhlasu s pohlavným stykom neuznáva ako dostatočný dôvod na obvinenie zo znásilnenia.
Nový návrh zákona vznikol vďaka nezvyčajnému spojenectvu medzi Meloniovej stranou Bratia Talianska (FdI) a opozičnou Demokratickou stranou (PD). Obe strany očakávali formálne schválenie návrhu zákona 25. novembra, ktorý je Medzinárodným dňom odstránenia násilia páchaného na ženách.
Koaličná Liga vedená podpredsedom vlády Matteom Salvinim však na poslednú chvíľu požiadala o odklad. Ako dôvod uviedla obavy z ustanovenia, ktoré znižuje tresty pri bližšie nešpecifikovaných menej závažných prípadoch.
„Zablokovať zákon o súhlase (s pohlavným stykom) v Medzinárodný deň odstránenia násilia páchaného na ženách nie je len vážne, je to hanebné,“ uviedol predstaviteľ PD Alessandro Zan. „Obrat vládnej koalície vysiela zničujúci odkaz: dôstojnosť a bezpečnosť žien majú menšiu hodnotu než vnútorná politika pravice,“ dodal.
Zanovi oponovala ministerka pre rodinu Eugenia Roccellová, ktorá argumentovala, že „je lepšie venovať návrhu viac času a prijať presvedčivý zákon“. Dodala, že sa objavili „vážne pochybnosti“ o niektorých častiach návrhu.
Žiadosť Ligy o odklad prišla po tom, ako táto strana zaznamenala dobrý výsledok v komunálnych voľbách v regióne Benátsko na severe Talianska. Podľa opozície chce Liga teraz na tomto úspechu stavať a prezentovať sa ako najkonzervatívnejšia sila v koalícii.
Kým návrh zákona o súhlase s pohlavným stykom bol pozastavený, parlament v utorok schválil zákon, ktorý po prvý raz zaraďuje femicídu – vraždu ženy z dôvodu jej pohlavia – ako samostatný trestný čin postihovaný doživotným väzením.
Meloniová, ktorá je prvou ženou na premiérskom poste v Taliansku, privítala hlasovanie parlamentu o treste za femicídu s tým, že je odhodlaná „budovať Taliansko, v ktorom sa žiadna žena nebude cítiť sama, ohrozená alebo nebraná vážne“. K zablokovanému návrhu zákona o súhlase so sexuálnym stykom sa nevyjadrila.
Kým návrh zákona o súhlase s pohlavným stykom bol pozastavený, parlament v utorok schválil zákon, ktorý po prvý raz zaraďuje femicídu – vraždu ženy z dôvodu jej pohlavia – ako samostatný trestný čin postihovaný doživotným väzením.
Meloniová, ktorá je prvou ženou na premiérskom poste v Taliansku, privítala hlasovanie parlamentu o treste za femicídu s tým, že je odhodlaná „budovať Taliansko, v ktorom sa žiadna žena nebude cítiť sama, ohrozená alebo nebraná vážne“. K zablokovanému návrhu zákona o súhlase so sexuálnym stykom sa nevyjadrila.