Zákon povoľuje ukrajinským civilistom strieľať na nepriateľov

Kyjev 10. marca (TASR) - Civilisti na Ukrajine majú povolené spustiť streľbu na vojakov identifikovateľných ako nepriateľské sily – umožňuje to nový zákon, ktorý vstúpil do platnosti tento týždeň. Informovali o tom ukrajinské médiá, na ktoré sa vo štvrtok odvolala tlačová agentúra DPA.



Podľa tohto zákona, ktorý začal platiť v pondelok 7. marca, aj cudzinci a ľudia bez štátnej príslušnosti žijúci legálne na Ukrajine môžu dostať zbrane a používať ich proti ruským vojakom podieľajúcim sa na prebiehajúcej invázii.



Vydávanie zbraní bude riadiť ministerstvo vnútra. Akékoľvek vydané zbrane a zvyšné vydané strelivo sa musí vrátiť najneskôr desať dní po ukončení stanného práva, ktoré v súčasnosti platí na Ukrajine.



Útočné pušky a strelivo boli voľne rozdané akýmkoľvek záujemcom už v prvých dňoch vojny, predovšetkým v hlavnom meste Kyjev.



Následne vypukali prestrelky a prestali až po zavedení prísneho zákazu vychádzania.



Kremeľ kritizoval toto terajšie povolenie. "Ak niekto so zbraňou v ruke zaútočí na ruského vojaka, potom sa tiež stane terčom," uviedol Kremeľ vo vyhlásení, z ktorého citovala DPA.