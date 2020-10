Zákon v Rusku uprednostní vnútrošnátne predpisy pred medzinárodnými

Moskva 28. októbra (TASR) - Ruská Štátna duma, dolná komora ruského parlamentu, schválila v stredu návrh zákona, vďaka ktorému budú mať vnútroštátne právne predpisy prednosť pred medzinárodnými zmluvami a rozhodnutiami medzinárodných orgánov v prípade, ak budú v rozpore s ruskou ústavou. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spomínaný zákon prvýkrát navrhol ruský prezident Vladimir Putin v januári tohto roku počas svojho prejavu o stave federácie.



Aby však spomínaný zákon vstúpil do platnosti, musí ho ešte schváliť horná komora parlamentu - Rada federácie - a následne ho musí podpísať aj Putin. To by už však malo byť formalitou, pripomína agentúra Reuters, podľa ktorej schválenie tohto zákona pravdepodobne vyvolá obavy medzi obhajcami práv v Rusku.



Stovky Rusov sa totiž každý rok obracajú na Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) so žiadosťou o spravodlivosť s odôvodnením, že súdy v Rusku im nevyhoveli.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že všetky ruské záväzky podľa medzinárodných zmlúv zostávajú v platnosti a že Moskva je naďalej plne odhodlaná dodržiavať medzinárodné právo.



Rusko tento rok prijalo rozsiahle ústavné zmeny, ktoré okrem iného umožňujú, aby Putin zostal pri moci až do roku 2036.