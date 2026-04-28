Zákonodarcovia EÚ požadujú, aby blok prijal definíciu znásilnenia
Autor TASR
Štrasburg 28. apríla (TASR) - Európsky parlament (EP) v utorok vyzval Európsku úniu (EÚ), aby vypracovala jednotnú definíciu znásilnenia platnú pre všetkých 27 členských štátov, ktorá by výslovne zahŕňala požiadavku súhlasu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Pred dvoma rokmi prijala EÚ svoj prvý celoúnijný právny predpis zameraný na boj proti násiliu páchanému na ženách. Tento predpis kriminalizuje mrzačenie ženských pohlavných orgánov, nútené manželstvá, zdieľanie intímnych fotografií bez súhlasu a kyberšikanu. Napriek zdĺhavým rokovaniam sa však EÚ do neho nepodarilo zahrnúť znásilnenia - kvôli chýbajúcemu konsenzu ohľadom jeho právnej definície.
Práve v tejto otázke teraz poslanci vyvíjajú tlak a vyzývajú výkonný orgán EÚ, Európsku komisiu, aby navrhla jednotnú definíciu založenú na absencii slobodného a informovaného súhlasu.
Európska komisia uviedla, že „víta“ krok zákonodarcov - bez toho, aby spomenula, či ich výzvu výkonná moc prijme.
Text, o ktorom sa hlasovalo v utorok, priamo odkazuje na Gisele Pelicotovú - Francúzku, ktorá sa po mediálne sledovanom súdnom procese stala celosvetovou osobnosťou v boji proti sexuálnemu násiliu. Pelicotovej vtedajší manžel Dominique bol v roku 2024 odsúdený za to, že jej takmer desať rokov podával silný liek proti úzkosti, ktorý ju uvádzal do letargie, a iným mužom umožňoval, aby ju znásilňovali.
Zákonodarcovia uviedli, že jej prípad, v ktorom zohrávala ústrednú úlohu absencia súhlasu, poukazuje na „neadekvátnosť definícií znásilnenia, ktoré sa zakladajú na násilí a nezameriavajú sa na súhlas“.
