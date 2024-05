Na ostrove Man diskutujú o legalizácii asistovanej smrti

Londýn 15. mája (TASR) - Zákonodarcovia na ostrove Man v utorok rokovali o tom, či umožnia nevyliečiteľne chorým ľuďom ukončiť svoj život. Ostrov Man by sa tak stal prvým miestom na Britských ostrovoch, kde by sa zlegalizovalo asistované umieranie. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Rozprava v dolnej komore manského parlamentu, ktorý sa nazýva Tynwald, sa koná na pozadí obnovenej diskusie o asistovanom ukončení života v Spojenom kráľovstve, kde je táto prax nezákonná.



Samosprávny ostrov Man nie je súčasťou Spojeného kráľovstva a stanovuje si vlastné zákony. Britská korunná dependencia s 84.500 obyvateľmi leží v Írskom mori medzi severozápadným Anglickom a Severným Írskom.



V prípade schválenia navrhovaného zákona by nevyliečiteľne chorí dospelí ľudia mali právo ukončiť svoj život, ak im zostáva menej ako rok života a sformulujú "jasný a pevný úmysel" pristúpiť k tomuto rozhodnutiu.



Manskí zákonodarcovia diskutovali o metódach eutanázie a dodržiavaní súvisiacich postupov. V utorok prijali niekoľko novelizácií, ale schválenie samotného návrhu zákona nedokončili. V rokovaniach budú pokračovať v júni.



Pri predchádzajúcom hlasovaní v októbri získal návrh zákona drvivú podporu poslancov. Aby sa na budúci rok mohol stať zákonom, musí ho schváliť horná komora parlamentu.



Nedávne prieskumy naznačujú, že verejná mienka v Spojenom kráľovstve je za zmenu predmetného zákona, pričom lídri oboch hlavných politických strán uviedli, že by boli otvorení hlasovaniu o tejto otázke. V roku 2015 bol návrh na legalizáciu asistovanej smrti v Anglicku, Walese a Severnom Írsku v parlamentnom hlasovaní jednoznačne zamietnutý.



V Škótsku, ktoré má ako súčasť Spojeného kráľovstva prenesené právomoci v oblasti zdravotnej starostlivosti, bol v marci v parlamente v Edinburghu predložený návrh zákona o legalizácii tejto praxe, o ktorom sa však ešte musí hlasovať.



Ostrov Jersey, ďalšia britská korunná dependencia pri severnom Francúzsku, bude o legalizácii asistovanej smrti diskutovať ešte v máji.