Zákonodarcovia v štáte New York žiadajú odstúpenie guvernéra Cuoma

New York 12. marca (TASR) - Viac ako 50 demokratických zákonodarcov v americkom štáte New York žiadalo vo štvrtok odstúpenie guvernéra Andrewa Cuoma (Demokratická strana), ktorý čelí obvineniam zo sexuálneho obťažovania i obvineniam v súvislosti s postupom počas pandémie koronavírusu SARS-CoV-2. Informovala o tom agentúra AFP a na svojej webovej stránke i stanica CNN.



Cuomo podľa zákonodarcov "stratil dôveru verejnosti" a v období, keď je to najviac potrebné, je "neschopný".



Z nevhodných dotykov a neprístojných vyjadrení obviňuje Cuoma viacero žien. Guvernér však nevhodné dotyky popiera a tvrdí, že časť obvinení je nepravdivá. Takisto odmieta odstúpenie.



Dovedna 59 zákonodarcov z radov demokratov sa vo štvrtok pripojilo k desiatkam republikánov, ktorý verejne žiadajú Cuomovo odstúpenie.



Predseda dolnej komory tohto kongresu Carl Heastie vo štvrtok oznámil, že poveril justičný výbor, aby začal vyšetrovanie v súvislosti s možným impeachmentom Cuoma. V kongrese štátu New York majú prevahu demokrati, pripomína AFP.



"Správy o obvineniach týkajúce sa guvernéra sú vážne," uviedol Heastie vo vyhlásení. Výbor bude mať podľa neho právomoc vypočúvať svedkov, požadovať dokumenty k nahliadnutiu a vyhodnocovať dôkazy.



Vyšetrovanie v súvislosti s Cuomom už začala aj prokuratúra v štáte New York, ktoré vedie prokurátorka Letitia Jamesová, pripomína AFP.



Termín "impeachment" označuje žalobu, ktorú podáva zákonodarné zhromaždenie (parlament) na vysoko postavených štátnych predstaviteľov a môže ich týmto mechanizmom aj odvolať.



Na schválenie impeachmentu v New Yorku je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov v Snemovni reprezentantov miestneho Kongresu. Následne ho musí potvrdiť horná komora, kde je potrebná dvojtretinová väčšina, píše AFP.