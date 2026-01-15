< sekcia Zahraničie
Zakopané čelí kritike za nejasné označenie autobusov do Popradu
Zakopané 15. januára (TASR) - Poľské mesto Zakopané čelí kritike za spôsob, akým na miestnej autobusovej stanici označuje medzinárodné autobusové spojenie do Popradu. Podľa portálu PortEuropa sú autobusy spoločnosti Koleje Malopolskie, ktoré od januára premávajú zo Zakopaného cez poľský Jurgov (Jurgów) do Popradu, uvádzané iba ako linka do Jurgova, čo medzi cestujúcimi vyvoláva zmätok a komplikuje orientáciu, informuje varšavský spravodajca TASR.
Cestujúci podľa kritikov často márne hľadajú spoj do Popradu, ktorý na oficiálnych tabuľkách a rozpisoch jázd nefiguruje pod týmto názvom. Informácia, že ide o spoj predĺžený do Popradu, je uvedená len drobným písmom v poznámke. Turisti sa preto obracajú na personál stanice alebo vodičov, no ani tí im často nevedia poskytnúť jednoznačné informácie.
Prevádzkovateľom linky je spoločnosť Koleje Malopolskie, ktorá patrí pod Malopoľské vojvodstvo. Autobus jazdí štyrikrát denne po trase Termy Chocholowskie - Zakopané - Starý Smokovec - Poprad. Z formálnych dôvodov je však rozdelený na vnútroštátny úsek Zakopané - Jurgov a cezhraničný úsek Jurgov - Poprad, čo súvisí s čerpaním dotácií z poľského Fondu rozvoja autobusovej dopravy len na poľskú časť trasy.
Mesto Zakopané, ktoré je vlastníkom autobusovej stanice, podľa portálu ponecháva označenie linky ako Jurgov X, napriek vysvetleniam zo strany vojvodstva, že rozdelenie linky je čisto formálne a nemusí tak byť označované. Kritici upozorňujú, že takýto postup môže viesť k tomu, že turisti zmeškajú spoj na Slovensko a budú nútení neplánovane zostať v Zakopanom cez noc. Okrem toho linka chýba aj v zozname spojení portálu CP.sk.
PortEuropa zároveň pripomína, že ide o dlhodobý problém, keďže nejasnosti sprevádzali aj dávnejšie snahy o rozvoj cezhraničných autobusových liniek medzi Podhalím a Slovenskom. Podľa portálu Zakopané na kritiku doteraz verejne nereagovalo.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
