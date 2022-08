Zákrok policajtov v Borovanoch prešetrí inšpekcia

Praha 5. augusta (TASR) - Policajti, ktorí zasahovali proti autistickému chlapcovi na politickom mítingu v Borovanoch mohli pochybiť, ich zákroku však predchádzalo jeho protiprávne konanie. Uviedol to v piatok policajný prezident Martin Vondrášek po stretnutí s riaditeľom juhočeskej polície Luďkom Procházkom, informuje TASR.



Na politickom mítingu Andreja Babiša zaľahli traja policajti v civile autistického chlapca, keď vzal jeden z reproduktorov a rozbehol sa s ním preč. Vzápätí ho vrátil, muži ho pritlačili k zemi až potom. Nasadili mu putá a uniformovaná hliadka ho odviezla na policajnú stanicu.



"V žiadnom prípade nechcem ospravedlňovať prácu kolegov v južných Čechách, ale zároveň nechcem vynášať unáhlené súdy," povedal na tlačovom brífingu Vondrášek. Opísal, že vo videu, ktoré udalosť zachytáva, chlapec zo zhromaždenia uteká s reproduktorom.



"Keď oznámite zhromaždenie, máte zo zákona nárok dosiahnuť jeho účel a nikto vám v tom nemôže brániť," vysvetľoval policajný prezident. V takom prípade sa polícia nemôže iba prizerať.



Vondrášek tiež komentoval, že jeden z policajtov mal šiltovku hnutia ANO. "Keď vidím fotku policajta v službe, ktorý má šiltovku politického subjektu, keď vidím policajta, ktorý kľačí v oblasti krku na zaistenej osobe, hoci by to bolo iba na sekundu, nemôžem byť šťastný a musím konať," povedal šéf polície.



Spis s informáciami o zákroku už prevzala od polície Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov (GIBS). "Ubezpečujeme verejnosť, že záležitosť bude z našej strany dôkladne a objektívne prešetrená," napísala na webe GIBS jej hovorkyňa Ivana Nguyenová.



Expremiér Andrej Babiš pre Českú televíziu uviedol, že ho situácia mrzí. "Na každej zastávke prosím a vyzývam našich podporovateľov, aby sa nenechali vyprovokovať. Nech nedôjde ku konfliktu. Tá miera agresie, zloby a vulgarít zo strany odporcov ale stále rastie," napísal na Twitteri.



S policajným prezidentom by sa mal v pondelok stretnúť český minister vnútra Vít Rakušan. "Detailné prešetrenie excesu, disciplinárne postihy pre chybujúcich policajtov, predstavenie taktiky Polície ČR pri podobných akciách a aby boli policajti v týchto prípadoch vždy viditeľne označení," vymenoval Rakušan, čo bude od policajného prezidenta požadovať.