Pondelok 30. marec 2026
Zakrvavené telá a podpálené domy: Na Haiti vypukli násilnosti

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Masaker je jedným z najnovších v krajine, ktorá sa posledných päť rokov zmieta v násilnostiach po atentáte na prezidenta Jovenela Moisea v roku 2021.

Autor TASR
Port-au-Prince 30. marca (TASR) - V meste Petite-Rivire de l’Artibonite v centrálnej časti Haiti v nedeľu ráno vypukli násilnosti medzi gangom a samozvanými strážcami poriadku, potvrdili pre agentúru AP regionálni predstavitelia. Zločinecká skupina nazývaná Gran Grif zanechala po sebe v jednej zo štvrtí na uliciach množstvo zakrvavených tiel, podpaľovala domy a vyvolala chaos medzi civilistami, píše TASR. Zatiaľ nie je jasné, koľko ľudí gang zabil.

Masaker je jedným z najnovších v krajine, ktorá sa posledných päť rokov zmieta v násilnostiach po atentáte na prezidenta Jovenela Moisea v roku 2021.

Okolo roku 2023 začali v krajine vznikať skupiny samozvaných strážcov, ktorí sa snažia postaviť gangom. To však ešte viac skomplikovalo konflikty, kým medzinárodné organizácie sa snažia situáciu v krajine upokojiť.

Zločinecká skupina Gran Grif šíri teror v regióne Artibonite, kde sa nachádza aj spomínané mesto Petite-Rivire de l’Artibonite. Minulý rok ju administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa označila za zahraničnú teroristickú organizáciu.

Organizácia Spojených národov (OSN) tvrdí, že ide o najväčší gang v regióne, zodpovedný za 80percent úmrtí civilistov. Masakruje a znásilňuje ľudí vrátane detí, pričom prinútil tisíce obyvateľov utiecť zo svojich domovov.

Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva uviedol, že násilie gangov na Haiti a bezpečnostné operácie proti nim si od marca 2025 do polovice januára tohto roka vyžiadali viac ako 5500 obetí. Podľa najnovšej správy úradu žije jeden zo štyroch Haiťanov v oblastiach ovládaných zločineckými gangami.
