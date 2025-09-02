< sekcia Zahraničie
Žalacová platila večere z fondov EÚ, dostala sedem mesiacov väzenia
Autor TASR
Záhreb 2. septembra (TASR) - Bývalú chorvátsku ministerku pre regionálny rozvoj a eurofondy Gabrijelu Žalacovú, ktorá je odsúdená za korupciu, v utorok odsúdili na sedem mesiacov väzenia za „zneužitie úradu a právomocí“, uviedla vo vyhlásení Európska prokuratúra (EPPO). Žalacová podľa prokuratúry minula tisíce eur z fondov Európskej únie v reštauráciách. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
EPPO tvrdí, že Žalacová minula takmer 10.000 eur v reštauráciách, a to pri najmenej deviatich príležitostiach v období od mája 2017 do júla 2019. Išlo pritom o súkromné výdavky.
Chorvátske médiá informovali, že fondy EÚ použila na pokrytie osláv svojich 40. narodenín.
Bývalá chorvátska ministerka, ktorú polícia po prvý raz zadržala v roku 2021, sa priznala k obvineniam a uhradila plnú sumu.
Žalacová sa v júni priznala k zneužitiu právomocí a inkasovania peňazí za využívanie svojho politického vplyvu, za čo ju súd v Záhrebe na dva roky do väzenia. Zaplatila tiež 200.000 eur ako čiastočnú náhradu spôsobenej škody. V súvislosti s prípadom boli okrem exministerky z rovnakých trestných činov obvinení aj bývalý šéf chorvátskej Centrálnej agentúry pre financovanie a zmluvné vzťahy (SAFU) a dvaja podnikatelia.
V ministerskom kresle bola Žalocová od októbra 2016 do júla 2019. AFP konštatuje, že niekoľko ministrov z konzervatívnej strany Chorvátske demokratické spoločenstvo (HDZ) premiéra Andreja Plenkoviča odstúpilo zo svojich funkcií pre obvinenia z korupcie od nástupu Plekoviča k moci v roku 2016.
