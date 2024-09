Šéf americkej diplomacie pricestoval do Varšavy

Varšava 12. septembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vo štvrtok pricestoval do Varšavy, kde bude s predstaviteľmi poľského vedenia rokovať o ďalšej podpore pre Ukrajinu. Blinkenova návšteva sa koná v čase pokračujúcich ruských útokov na Ukrajine a počas kampane pred prezidentskými voľbami v USA.



Ako uviedla agentúra PAP, na ktorú sa odvoláva TASR, Blinken si počas návštevy Poľska naplánoval separátne stretnutia s prezidentom Andrzejom Dudom, premiérom Donaldom Tuskom a ministrom zahraničných vecí Radoslawom Sikorským.



Blinken pricestoval do Varšavy po nočnej ceste vlakom z Ukrajiny, kde absolvoval spoločnú návštevu s novým britským ministrom zahraničných vecí Davidom Lammym.



V Kyjeve Blinken prisľúbil rýchle posúdenie ukrajinskej žiadosti o povolenie použiť americké zbrane aj hlboko v ruskom vnútrozemí. Podľa poľských vládnych predstaviteľov to bude vo Varšave jedna z tém diskusií, ktorá je osobitne pálčivá vzhľadom na medializované správy, že Moskva údajne získala od Iránu nové rakety krátkeho doletu.



Námestník poľského ministra obrany Pawel Zalewski pre agentúru PAP uviedol, že Poľsko "absolútne" podporuje použitie amerických zbraní za frontom.



"Navyše si myslíme, že Ukrajina by mala byť posilnená systémami protivzdušnej obrany, ako to Západ sľúbil. Som presvedčený, že takéto možnosti existujú aj na americkej strane," dodal Zalewski.



Podľa Zalewského sa rokovania budú týkať aj Severoatlantickej aliancie a nástrojov, ako zabezpečiť, aby sa všetky zámery sformulované na summitoch aj realizovali. Ako ďalšiu tému spomenul i jadrovú energetiku.



Hovoriť sa bude aj o prehĺbení energetickej spolupráce a podpore Ukrajiny, ale aj o poľsko-amerických bilaterálnych vzťahoch, najmä v oblasti vojenskej, technologickej a hospodárskej spolupráce.



Poľsko prostredníctvom Zalewského súčasne k informovalo, že predseda poľského Sejmu Szymon Holownia na budúci týždeň navštívi Turecko, kde sa stretne s prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom.



Zalewski označil Erdogana za človeka, ktorý "má obrovský vplyv na rusko-ukrajinskú vojnu, ktorý na jednej strane podporuje Ukrajinu, ale má čo povedať aj v Moskve". Súčasťou rozhovorov budú podľa neho okrem iného aj poľsko-turecké vzťahy. "Máme veľký záujem o spoluprácu v oblasti zbrojnej výroby s Tureckom," zdôraznil.