Zalmay Khalilzad rokoval s Talibanom o výmene väzňov

Kábul 1. novembra (TASR) - Americký osobitný vyslanec pre Afganistan Zalmay Khalilzad pricestoval vo štvrtok do afganského hlavného mesta Kábul, kde sa usiloval vyrokovať výmenou väzňov, ktorá by priniesla slobodu Američanovi Kevinovi Kingovi a Austrálčanovi Timothymu Weeksovi.



Oboch profesorov z washingtonskej Americkej univerzity (American University) zadržiava militantné hnutie Taliban od roku 2016.



Informáciu poskytli nemenovaní predstavitelia USA, ktorých citovala tlačová agentúra AP.



Khalilzad sa pokúšal dohodnúť výmenu väzňov, ktorá by oživila úsilie o ukončenie 18 rokov trvajúcej a zároveň najdlhšej vojny Ameriky, dodali predstavitelia.



Taliban okrem iného požaduje prepustenie Anasa Hakkáního, mladšieho brata Sirádžuddína, teda zástupcu šéfa Talibanu a vodcu Hakkáního siete.