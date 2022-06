Žaloba za snahu aktivovať článok 66 českej ústavy je hotová

Praha 8. júna (TASR) - Kancelária českého prezidenta pripravila trestné oznámenie na ľudí, ktorí v čase vlaňajšej hospitalizácie prezidenta Miloša Zemana presadzovali aktiváciu článku 66 Ústavy Českej republiky o prenose právomocí hlavy štátu v prípade neschopnosti vykonávať funkciu. Pražský hrad to považuje za sabotáž. O podaní žaloby rozhodne prezident. TASR informáciu prevzala zo spravodajského webu Českého rozhlasu.



To, či Pražský hrad trestné oznámenie naozaj podá, zatiaľ nie je isté. Advokát Marek Nespala čaká na Zemanov pokyn. "V okamihu, keď sa prezident republiky celkom autonómne rozhodne tak urobiť, stane sa," doplnil Nespala. Kancelária prezidenta republiky sa k situácii bližšie nevyjadrila.



Článok 66 českej ústavy má zabezpečiť, aby právomoci prezidenta dočasne prešli na iných ústavných činiteľov v prípade, že nie je schopný vykonávať funkciu. V čase Zemanovej hospitalizácie sa o aktivovaní tohto článku vyjadrovali viacerí politici vrátane predsedu Senátu Miloša Vystrčila a ďalších senátorov. Tí sa bránia, že len vykonávali svoju prácu.



"Senát má z ústavy povinnosť kontrolovať činnosť prezidenta, či sa to niekomu páči, alebo nie," reagoval senátor Pavel Fischer, na ktorého by sa žaloba mohla tiež vzťahovať. Výroky o žalobe sú podľa neho pomýlené. Podobne reagoval aj senátor Jiří Růžička. Trestné oznámenie považuje za absurdné. Pražský hrad ale konkrétne mená nešpecifikoval, upozornil server iROZHLAS.cz.



O aktivácii článku 66 ústavy sa začalo hovoriť v súvislosti so zhoršením zdravotného stavu Miloša Zemana po parlamentných voľbách v októbri 2021. Zeman bol hospitalizovaný na klinike intenzívnej medicíny Ústrednej vojenskej nemocnice v Prahe. Vystrčil vtedy citoval list lekárov, podľa ktorého Zeman nebol schopný vykonávať svoju funkciu. O konkrétnych dôvodoch prezidentovej hospitalizácie Pražský hrad mlčal. K aktivácii článku a preneseniu právomocí nakoniec nedošlo.