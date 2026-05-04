Žalobca navrhol pre Nagyovú v kauze Čapí hnízdo trojročnú podmienku
Autor TASR
Praha 4. mája (TASR) - Žalobca Mestského súdu v Prahe navrhol v pondelok pre niekdajšiu poradkyňu českého premiéra Andreja Babiša a podpredsedníčku spoločnosti Farma Čapí hnízdo, europoslankyňu Janu Nagyovú, trojročný podmienečný trest za dotačný podvod a poškodzovanie záujmov Európskej únie. V danej kauze je Babišovo trestné stíhanie prerušené kvôli jeho imunite, informuje TASR na základe správy portálu Novinky.cz.
Predseda súdneho senátu Jan Šott, ktorý vec rieši už tretíkrát, najprv zrekapituloval doterajší predmet konania a podotkol, že je viazaný stanoviskom odvolacieho súdu.
Vrchný súd po minuloročnom odvolacom pojednávaní už druhýkrát zrušil oslobodzujúci verdikt a vyslovil názor, že by prvostupňový súd mal uznať Nagyovú aj Babiša za vinných. "Našou povinnosťou je rešpektovať stanovisko odvolacieho súdu," konštatoval Šott.
Po víťazstve hnutia ANO vo voľbách a podpore zo strany koaličných strán SPD a Motoristi sebe nevydala česká Poslanecká snemovňa Babiša na trestné stíhanie, a tak súd rozhoduje len o Nagyovej, pripomína portál.
Žalobca Jaroslav Šaroch vo svojej záverečnej reči navrhol pre Nagyovú trojročnú podmienku a polmiliónový peňažný trest. Obhajca Nagyovej Josef Bartončík navrhoval súdu množstvo dôkazov, okrem iného aj opätovný výsluch Andreja Babiša, súd ale návrhy na doplnenie dokazovania odmietol. Bartončík pritom opäť navrhol, aby súd jeho klientku zbavil obžaloby. Nagyová vo svojej záverečnej reči naďalej trvala na svojej nevine.
Kauza Čapí hnízdo je dlhoročná aféra a obžaloba sa týka dotačného podvodu a poškodenia finančných záujmov EÚ kvôli päťdesiatmiliónovej dotácii pre farmu Čapí hnízdo. Dotáciu, pôvodne určenú pre malé a stredné podniky, podľa obžaloby farma získala, hoci bola spojená s veľkým holdingom Agrofert, ktorý Babiš vlastnil.
Projekt teda nespĺňal podmienky a získal financie iba kvôli formálnemu prevedeniu na anonymných akcionárov, hoci bola farma podľa obžaloby stále reálne kontrolovaná Agrofertom.
