Žalobu proti Polanskému v USA vo veci sexuálneho napadnutia zamietli

Los Angeles 23. októbra (TASR) - Francúzsky režisér poľského pôvodu Roman Polanski po dosiahnutí dohody nebude postavený pred súd v USA vo veci údajného sexuálneho napadnutia neplnoletej osoby. V utorok to oznámil jeho právny zástupca. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Občiansko-súdne konanie proti 91-ročného filmárovi, ktoré sa týkalo údajného sexuálneho útoku z roku 1973, sa malo na súde v Los Angeles začať v auguste budúceho roka.



Prípad bol však ešte v lete urovnaný "k obojstrannej spokojnosti strán a teraz bol formálne zamietnutý", uviedol Polanského právnik Alexander Rufus-Isaacs.



V žalobe podanej v júni 2023 sa uvádzalo, že Polanski vzal tínedžerku v roku 1973 na večeru do reštaurácie v Los Angeles. Dal jej piť tequilu a keď sa opila, odviezol ju k sebe domov, kde jej vyzliekol šaty a začal ju sexuálne napádať, "čo jej spôsobilo obrovskú fyzickú, emocionálnu bolesť a utrpenie."



Medzičasom dospelá obeť, ktorej meno sa v žalobe uvádzalo ako Jane Doeová, prišla s obvineniami proti Polanskému prvýkrát v roku 2017. Vtedy bola identifikovaná ako Robin.



Polanski, ktorý má teraz 91 rokov, je kontroverznou postavou - niektorí ospevujú jeho tvorivého génia, zatiaľ čo iní trvajú na tom, že bol vždy sexuálnym predátorom.



V roku 1978 Polanski utiekol z USA do Francúzska - stalo sa tak v čase, keď čakal na rozsudok za napadnutie Samanthy Geimerovej, ktorú ako 13-ročnú zdrogoval a znásilnil. Geimerová následne Polanského bránila a minulý rok sa s ním nechala vyfotografovať.



Vo Francúzsku ho zase stíhali pre urážku na cti. Žalobu na neho podala britská herečka Charlotte Lewisová, ktorá tvrdila, že ju napadol v roku 1983, keď mala 16 rokov. Francúzsky súd ho v máji tohto obvinenia zbavil.