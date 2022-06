Žalobu „Putinovho kuchára“ za zaradenie na sankčný zoznam EÚ zamietli

Brusel/Luxemburg 1. júna (TASR) - Všeobecný súd EÚ v stredu potvrdil platnosť reštriktívnych opatrení prijatých Radou Európskej únie voči ruskému podnikateľovi Jevgenijovi Viktorovičovi Prigožinovi v súvislosti so situáciou v Líbyi. Informuje spravodajca TASR.



Vzhľadom na závažné porušovanie ľudských práv v Líbyi Rada EÚ (členské štáty) prijala v októbri 2020 reštriktívne opatrenia voči Jevgenijovi Viktorovičovi Prigožinovi, ruskému podnikateľovi s úzkymi väzbami na žoldniersku skupinu Vagnerovcov, ktorá sa podieľa na vojenských operáciách v tomto severoafrickom štáte. Rozhodnutie bolo predĺžené do júla 2021.



Ruský podnikateľ a blízky spojenec Vladimira Putina, v médiách prezývaný aj ako "Putinov kuchár", je podozrivý z financovania žoldnierskej skupiny Vagnerovcov.



Sankcie EÚ spočívajú v zmrazení finančných prostriedkov osôb, ktoré sa podieľajú na činoch ohrozujúcich mier, stabilitu alebo bezpečnosť v Líbyi, alebo ich podporujú.



Prigožin žiadal, aby Všeobecný súd EÚ zrušil tieto rozhodnutia, pričom sa odvolával na porušenie povinnosti odôvodnenia týchto rozhodnutí, neprípustnosť predložených dôkazov, nesprávne posúdenie skutkového stavu, zneužitie právomoci a porušenie svojich základných práv.



Vo svojom stredajšom rozsudku Všeobecný súd zamietol jeho žalobu a potvrdil rozhodnutia Rady EÚ z rokov 2020 a 2021. Súd pripomenul, že v pojednávanej veci odôvodnenie Rady EÚ obsahuje uvedenie právneho základu prijatých opatrení, ako aj všeobecný kontext, ktorého sú súčasťou zavedené sankcie.



Pokiaľ ide o neprípustnosť predložených dôkazov, súd upozornil, že súbor dôkazov, na základe ktorého boli prijaté rozhodnutia, obsahoval výňatky zo správy generálneho tajomníka OSN a články z tlače pochádzajúce z rôznych zdrojov, ktoré sú všetky verejne dostupné. Navyše, niektoré dôkazy vychádzajú aj z fotografií a očitých svedectiev.



Pokiaľ ide o údajné nesprávne posúdenie skutkového stavu, súd skonštatoval, že predložené dokumenty umožňujú identifikovať skupinu Vagnerovci a obsahujú presné a zhodujúce sa informácie o činnosti tejto skupiny, ktorá ohrozuje mier, bezpečnosť a stabilitu v Líbyi. Dôkazový spis navyše obsahuje konkrétne, presné a zhodujúce sa dôkazy, ktoré preukazujú mnohé úzke vzťahy Prigožina so skupinou Vagnerovci.



Okrem toho správa expertov o Líbyi potvrdzuje existenciu skupiny Vagnerovcov a zemepisné oblasti jej pôsobenia a operácií, medzi ktoré patrí Ukrajina, Sýria, Líbya a Stredoafrická republika. Z tejto správy vyplýva, že skupina Vagnerovcov bola v Líbyi prítomná od októbra 2018.



Pokiaľ ide o údajné porušenie práva na obhajobu a práva na účinnú súdnu ochranu, súd uviedol, že rozhodnutie o pôvodnom zápise na sankčný zoznam EÚ, ako aj súbor dôkazov boli oznámené J.V. Prigožinovi, ktorý následne predložil svoje pripomienky, a tie Rada Európskej únie preskúmala.



Prigožin sa môže odvolať proti rozhodnutiu Všeobecného súdu v lehote dvoch mesiacov a desiatich dní od doručenia súdneho rozhodnutia, ale odvolanie je obmedzené len na právne otázky súvisiace s prípadom.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)