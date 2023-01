Žalobu za zneužívanie proti Benediktovi XVI. pozastavili

Mníchov 18. januára (TASR) - Súdne konanie proti nedávno zosnulému emeritnému pápežovi Benediktovi XVI. na Krajinskom súde v Traunsteine v juhonemeckej spolkovej krajine Bavorsko bolo dočasne pozastavené. Potvrdil to v utorok hovorca tohto súdu. Správu o tom TASR prevzala z tlačovej agentúry DPA.



Advokátska kancelária emeritného pápeža, ktorý zomrel na Silvestra, požiadala o prerušenie konania až do určenia právneho nástupcu. Hneď ako sa tak stane, bude sa v ňom pokračovať, uviedol hovorca predmetného súdu. Konanie proti ďalším obvineným cirkevným predstaviteľom pokračuje.



V lete minulého roka podal muž - recidivista v meste Garching an der Alz -, ktorého podľa jeho vlastného vyjadrenia zneužíval odsúdený kňaz, na Krajinskom súde v Traunsteine občianskoprávnu, takzvanú deklaratórnu, žalobu.



Žaloba je namierená nielen proti Josephovi Ratzingerovi - čo je Benediktovo rodné meno -, ktorý bol arcibiskupom Mníchova a Freisingu v čase, keď bol zneužívateľ preložený do jeho diecézy, ale aj proti arcidiecéze, ako aj proti Ratzingerovmu nástupcovi v úrade arcibiskupa, kardinálovi Friedrichovi Wetterovi.



Jedným z cieľov žaloby je zistiť, či diecézni úradníci kryli trestné činy, a tým umožnili ďalšie previnenia.