Založili petíciu proti vstupu vojsk ODKB do Kazachstanu

Alma-Ata 7. januára (TASR) - Petíciu proti vstupu vojsk členských štátov Organizácie zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (ODKB) do Kazachstanu podpísalo na internete už viac ako 11.000 ľudí. Informovala o tom rozhlasová stanica Azattyk, ktorá je kazašskou redakciou Rádia Sloboda (RFE/RL).



V texte petície sa píše, že protesty, ktoré vypukli v Kazachstane, mali "prevažne pokojný charakter a žiadosť prezidenta Kasym-Žomarta Tokajeva o vojenskú pomoc zo strany ODKB je nelegitímna".



Žiadosť Tokajeva o vojenskú pomoc bola orgánmi ODKB schválená. Presun vojsk na územie krajiny sa začal 6. januára a ukončený by mal byť 7. januára. Podľa generálneho tajomníka ODKB Stanislava Zasa ide o presun 25000 vojakov.



Podľa iniciátorov petície zverejnenej na webe Change.org je však "nespochybniteľné", že v súčasnej situácii, "keď je krajina plná nespokojnosti más a súčasné vedenie rýchlo stráca posledné zvyšky svojej legitimity", je vstup týchto jednotiek ohrozením suverenity Kazachstanu a aktom invázie.



"Nemôžeme dovoliť, aby sa autoritatívny režim, ktorý za desaťročia svojej existencie úplne zničil inštitúciu demokratických volieb a neutralizoval základné práva a slobody svojich občanov, vrátane takých základných, ako je sloboda zhromažďovania, držal na bajonetoch našich vojakov," uvádza sa v texte.



Jeho autori deklarujú, že nemôžu pripustiť, aby "sa naši vojaci stali nástrojom zabíjania nespokojných kazašských občanov. Nemôžeme pripustiť, aby sa medzi našimi národmi začala bratovražedná vojna."



Podľa stanice Azattyk v Kazachstane vo štvrtok pristálo päť lietadiel s bieloruskými príslušníkmi "mierovej misie" ODKB. Podľa ruských agentúr Moskva do Kazachstanu vyslala svoje elitné jednotky - podľa dostupných informácií budú nateraz v Alma-Ate, kde sa situácia vyhrotila najviac.



Generálny tajomník ODKB Stanislav Zas v rozhovore pre RIA Novosti uviedol, že "mierotvorcovia" presunutí do Kazachstanu majú právo použiť zbrane v prípade útoku "ozbrojených gangov".



Uviedol tiež, že dĺžka trvania ich misie v Kazachstane bude dohodnutá s tamojším ministerstvom obrany. Nespresnil, kde bude armáda rozmiestnená.



Situácia v Kazachstane sa vyhrotila 2. januára, keď sa v Žanaozen na západe krajiny začali zhromaždenia proti prudkému zvýšeniu cien skvapalneného plynu. Tie potom prerástli do masívnych protestov po celej krajine s ekonomickými a politickými požiadavkami. V dňoch 4. a 5. januára došlo v Alma-Ate k stretom demonštrantov s bezpečnostnými silami, ktoré si vyžiadali obete na životoch a zranených. V stredu bola odvolaná vláda. V krajine platí výnimočný stav.