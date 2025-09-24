< sekcia Zahraničie
Zalužnyj: Cena za ukrajinskú ofenzívu do Kurskej oblasti bola vysoká
Rusko však s pomocou severokórejských vojakov Ukrajincov z oblasti v prvej polovici tohto roka takmer úplne vytlačilo.
Autor TASR
Kyjev 24. septembra (TASR) - Bývalý hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl a súčasný ukrajinský veľvyslanec v Británii Valerij Zalužnyj v stredu kritizoval minuloročný vpád kyjevských síl do Ruska a následnú okupáciu časti Kurskej oblasti. Cena za túto ofenzívu bola podľa neho príliš vysoká. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.
„Cena týchto krokov mi nie je známa, ale je zrejmé, že bola príliš vysoká,“ uviedol Zalužnyj pre internetový portál Dzerkalo tyžnja. Ruským silám sa podľa neho podarilo nielen zastaviť ukrajinský vpád, ale neskôr aj získať taktickú výhodu.
Ukrajinské jednotky vpadli do Kurskej oblasti v auguste minulého roka. Obsadili desiatky obcí vrátane mestečka Sudža. Rusko však s pomocou severokórejských vojakov Ukrajincov z oblasti v prvej polovici tohto roka takmer úplne vytlačilo.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj operáciu obhajuje. Jej cieľom podľa neho bolo získať výhodu pri budúcich mierových rokovaniach s Ruskom.
Zalužnyj vo svojom komentári upozornil, že na bojisku v súčasnosti panuje patová situácia kvôli intenzívnemu využívaniu dronov oboma stranami. „Je prakticky nemožné prelomiť obranné línie. Akákoľvek koncentrácia vojakov na fronte alebo v tyle je detegovaná dronmi, čo prakticky znemožňuje prekvapivé útoky a prelomenie obrany,“ napísal. Situáciu by podľa neho mohli zmeniť iba technologické inovácie ako umelá inteligencia alebo autonómne zbraňové systémy.
Zalužnyj viedol ukrajinské ozbrojené sily od júla 2021 do februára 2024. Následne ho Zelenskyj vymenoval za veľvyslanca v Británii. Prieskumy naznačujú, že je jedným z najvýznamnejších súperov Zelenského v prezidentských voľbách, ktoré by sa mali uskutočniť po skončení vojny.
