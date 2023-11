Zalužnyj: Pravdepodobne sa nepodarí krásny a hlboký prielom

Kyjev 2. novembra (TASR) – Vojna na Ukrajine je "na mŕtvom bode", vyhlásil vrchný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl generál Valerij Zalužnyj a varoval, že počas súčasnej protiofenzívy sa zrejme nepodarí žiadny "krásny a hlboký prielom". TASR informuje podľa správ denníka the Guardian a agentúry AFP.



Zalužnyj v rozhovore pre týždenník The Economist za príčinu pomalého postupu označil technologickú úroveň oboch armád a prístup ruskej armády k vlastným vojakom.



"Buďme k sebe úprimní, (Rusko) je feudálny štát a ľudský život je tam najlacnejším zdrojom. Pre nás je náš národ to najdrahšie, čo máme," vyhlásil Zalužnyj.



Podľa odhadov doteraz v bojoch padlo 70.000 Ukrajincov, zranených bolo približne 100.000 – 120.000 ľudí. Svoj pôvodný odhad ruských strát (120.000 zabitých) Zalužnyj považuje s odstupom času za mylný a teraz ho zvýšil na najmenej 150.000 vojakov.



Podľa výpočtov z plánovacej fázy ofenzívy mali štyri mesiace stačiť na protiofenzívu, dosiahnutie Krymu, jeho dobytie, návrat domov a zopakovanie celého postupu, dodal Zalužnyj. Predpoklad rýchleho ukončenia protiofenzívy sa však ukázal ako nesprávny.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok večer označil očakávania rýchleho ukončenia vojny za nerealistické. V minulosti odmietol kritiku najmä západných médií, podľa ktorých protiofenzíva postupuje príliš pomaly. Odkázal im, že vojna vyzerá inak ako v hollywoodskom filme.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov odmietol Zalužného tvrdenia, že vojna sa nachádza na mŕtvom bode.



"Nie, (vojna) nie je na mŕtvom bode. Rusko plynule pokračuje v špeciálnej vojenskej operácii. Malo by sa podariť dosiahnuť všetky stanovené ciele," vyhlásil Peskov.