Zalužnyj: Udržanie Bachmutu je kľúčové pre vývoj celej frontovej línie

Kyjev 14. marca (TASR) - Ubránenie mesta Bachmut na východe Ukrajiny je kľúčové pre udržanie ruských vojsk pozdĺž celej frontovej línie. V utorok to uviedol vrchný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužnyj. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Boje o Bachmut v Doneckej oblasti sú najdlhšou bitkou počas viac ako ročnej ruskej invázie. "Obranná operácia v tejto oblasti má zásadný strategický význam pre odstrašenie nepriateľa. Je kľúčová pre stabilitu obrany celého frontu," povedal Zalužnyj.



Ruskej armáde a žoldnierom z Vagnerovej skupiny sa už podarilo obsadiť viaceré predmestia a východnú časť mesta, no zatiaľ nedokázali ukrajinské sily v Bachmute úplne obkľúčiť.



Nedávno sa špekulovalo o stiahnutí ukrajinských jednotiek, čo mal podľa nemeckých médií pred niekoľkými týždňami vláde navrhnúť práve Zalužnyj.



Kancelária ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského však v utorok zverejnila vyhlásenie, že ukrajinský líder s vysokopostavenými armádnymi predstaviteľmi hovoril o situácii. Zhodol sa s nimi na postoji, že ukrajinské jednotky by mali Bachmut brániť aj naďalej.



Mesto podľa analytikov nemá výraznejší strategický význam a jeho možné obsadenie preto nemalo priniesť veľký obrat. Bachmut však nadobudol veľkú politickú hodnotu, pričom obe strany už do bojov investovali množstvo síl.



Jevgenij Prigožin, zakladateľ žoldnierskej Vagnerovej skupiny, v utorok upozornil, že Ukrajina pri Bachmute zhromažďuje sily a pripravuje sa na protiútok a vytlačenie vagnerovcov z mesta.