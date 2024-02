Zalužnyj: Ukrajina sa musí prispôsobiť menšej vojenskej pomoci Západu

Kyjev 2. februára (TASR) - Ukrajina sa musí prispôsobiť zmenšeniu vojenskej pomoci od svojich kľúčových spojencov a ešte viac sa sústrediť na technológie, ak má vyhrať vojnu s Ruskom. Uviedol to hlavný veliteľ ozbrojených síl Ukrajiny Valerij Zalužnyj v komentári pre americkú televíziu CNN zverejnenom vo štvrtok, informuje TASR.



"Najväčšou výzvou pre armádneho veliteľa je podľa môjho názoru pochopiť,... ako sa každá vojna formuje inak. Po prvé technologickým pokrokom, ktorý určuje vývoj zbraní a vybavenia, a po druhé politickými okolnosťami doma a vo svete a ekonomickým prostredím," uviedol Zalužnyj.



Zároveň konštatoval, že dôležitou hnacou silou vojny na Ukrajine je vývoj bezpilotných zbraňových systémov, ako sú drony, ktoré predstavujú pre Ukrajinu najlepší spôsob, ako sa vyhnúť pozičnej vojne.



"Musíme sa vyrovnať so znížením vojenskej pomoci od kľúčových spojencov, ktorí zápasia s vlastným politickým napätím," uviedol Zalužnyj. Podľa CNN veliteľ v komentári tiež naznačuje čoraz silnejší pocit, že Ukrajina má svoj osud nakoniec vo vlastných rukách.



Zalužnyj poukázal aj na "slabosť medzinárodných sankcií" uvalených na Moskvu, pre ktorú dokáže Rusko stále využívať svoj vojensko-industriálny komplex v snahe postupne unaviť Ukrajinu.



Zalužnyj sa v komentári nevyjadril k nedávnym správam CNN o tom, že ho ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj plánuje odvolať z funkcie. Medzi Zelenským a veliteľom armády údajne v dôsledku neúspešnej vlaňajšej protiofenzívy dlhodobo panujú napäté vzťahy. V komentári dal však najavo isté znepokojenie v súvislosti s neochotou politikov v Kyjeve postaviť sa za jeho výzvy na rozsiahlejšiu mobilizáciu.



"Musíme brať na vedomie významnú výhodu, ktorú má nepriateľ pri mobilizácii ľudských zdrojov a porovnať to s neschopnosťou štátnych inštitúcií na Ukrajine zlepšiť úroveň ľudských síl v našej armáde bez použitia nepopulárnych opatrení," napísal veliteľ.



V spoločnosti, ktorá sa možno zdráha vystaviť veľké množstvo mladých mužov a žien priamemu nebezpečenstvu, môžu na diaľku ovládané drony predstavovať prijateľnejší spôsob vedenia bojových operácií, domnieva sa Zalužnyj.



"Technológie sa pýšia nepochybnou presilou nad tradíciou," píše. Bezpilotné lietadlá spolu s ďalšími pokročilými schopnosťami a technológiami významne menia nielen spôsob boja ale tiež celkový prístup ku stratégii. Uviedol veliteľ s tým, že je potrebné ukončiť "zastrelené a stereotypné myslenie".



"Už máme k dispozícii schopnosti na elimináciu nepriateľa a zaistenie existencie štátnosti. Našim cieľom musí byť využiť túto chvíľu a maximalizovať našu akumuláciu bojových schopností, čo nám umožní vynaložiť menej prostriedok na spôsobenie maximálnych škôd nepriateľovi, aby sme skončili agresiu a ochránili pred ňou Ukrajinu v budúcnosti," uzatvára Zalužnyj.