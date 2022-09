Zalužnyj: Ukrajina znovu ovládla 3000 kilometrov štvorcových územia

Kyjev 11. septembra (TASR) - Ukrajina v nedeľu vyhlásila, že jej jednotky počas septembra znovuzískali pod kontrolu viac než 3000 kilometrov štvorcových územia, ktoré v rámci vojenskej invázie Kremľa predtým obsadili ruské sily. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Od začiatku septembra sa pod kontrolu Ukrajiny vrátilo viac ako 3000 kilometrov štvorcových (územia). V okolí Charkova sme začali postupovať nielen na juhu a východe, ale aj na severe. Sme 50 kilometrov od hranice (s Ruskom)," uviedol vo vyhlásení zverejnenom na sociálnej platforme Telegram vrchný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužnyj. "Ukrajina pokračuje v oslobodzovaní území okupovaných Ruskom," zdôraznil.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu večer poznamenal, že stiahnutie ruských síl z mesta Izium v Charkovskej oblasti na východe krajiny je prelomovým bodom v už vyše šesť mesiacov trvajúcej vojne. Dodal, že počas zimy by sa mohlo ukrajinským silám podariť dosiahnuť ďalšie zisky, ktoré povedú k "rýchlej deokupácii Ukrajiny", ak dostanú viac zbraní.



Agentúra Reuters konštatuje, že opätovné dobytie mesta Izium znamená pre ruské sily najhoršiu porážku, odkedy boli v marci vytlačené z hlavného mesta Kyjev.



Ukrajinský vojenský expert Oleh Ždanov povedal, že územné zisky ukrajinských síl by mohli viesť k ďalšej ofenzíve v Luhanskej oblasti, ktorej obsadenie Rusko vyhlásilo začiatkom júna. "Ak sa pozriete na mapu, je logické predpokladať, že ofenzíva bude postupovať smerom na Svatove - Starobilsk a na Severodoneck - Lysyčansk. To sú dva sľubné smery," priblížil.