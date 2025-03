Zalužnyj: USA robia kroky smerom ku Kremľu a ničia svetový poriadok

Londýn 6. marca (TASR) - Bývalý hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl a súčasný ukrajinský veľvyslanec v Británii Valerij Zalužnyj vo štvrtok vyhlásil, že Spojené štáty "ničia" zavedený svetový poriadok. Zalužnyj to uviedol v čase, keď USA radikálne menia svoj postoj k ruskej invázii na Ukrajinu, uviedla vo svojej správe agentúra AFP, píše TASR.



Zalužnyj, ktorý sa stal veľvyslancom v roku 2024 - po troch rokoch vo funkcii hlavného veliteľa ukrajinskej armády -, v prejave v Kráľovskom inštitúte medzinárodných záležitostí v Londýne varoval pred rizikom rozpadu aliancie NATO, ktorý by podľa neho mohol viesť k tomu, že ďalším cieľom Moskvy "môže byť Európa".



Zodpovednosť za doterajšie ničenie svetového poriadku podľa Zalužného nesú nielen odporcovia Západu vrátane Ruska, ale aj samotné Spojené štáty. Objasnil, že Biely dom podkopal jednotu západného sveta, keď sa vzdal roly garanta bezpečnosti a bezpečnostné záležitosti fakticky delegoval na Európu, pričom sa odmieta do nich aktívne zapájať.



Aj nedávne rokovania medzi USA a Ruskom ukázali, že Biely dom "robí kroky smerom ku Kremľu a snaží sa mu vyjsť v ústrety," tvrdí Zalužnyj.



Dodal, že posledné kroky USA týkajúce sa Ukrajiny sú "obrovskou výzvou pre celý svet". Zalužnyj narážal na pozastavenie vojenskej pomoci pre Ukrajinu (3. marca), poskytovanie spravodajských informácií dôležitých pre ukrajinskú armádu pri zasahovaní cieľov na ruskom území vrátane tých hlbšie vo vnútrozemí (5. marca), ako aj bezprecedentné rozhodnutie USA postaviť sa proti rezolúcii OSN odsudzujúcej ruskú agresiu voči Ukrajine (24. februára).



Zalužného príhovor zaznel v čase, keď sa v Bruseli začínal summit EÚ venovaný najmä otázkam bezpečnosti v Európe.



Trumpovo zbližovanie s Moskvou zaskočilo spojencov v Európe i na Ukrajine, pričom v Európe narastajú obavy, že nová americká administratíva sa snaží primäť Kyjev, aby prijal mierovú dohodu, ktorá by bola výhodnejšia pre Rusko.



Zlomom vo vzťahu USA a Ukrajiny bola roztržka, ktorá sa udiala 28. februára v Oválnej pracovni Bieleho domu medzi Trumpom, jeho viceprezidentom J. D. Vanceom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.